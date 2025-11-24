'Adicionei mais uma tragédia para a família': como neta de John F Kennedy anunciou câncer terminal aos 35 anos

Getty Images Tatiana Schlossberg anunciou ter sido diagnosticada com uma forma agressiva de câncer Tatiana Schlossberg, neta do ex-presidente americano John F. Kennedy (1917-1963), anunciou ter sido diagnosticada com uma forma agressiva de câncer. Com 35 anos de idade, seus médicos deram a ela menos de um ano de vida.

Schlossberg fez o anúncio em um artigo publicado na revista The New Yorker no sábado (22/11) que marcou os 62 anos do assassinato do seu avô. Mãe de dois filhos e jornalista especializada em mudanças climáticas e meio ambiente, ela é oponente declarada das posições do seu primo Robert F. Kennedy Jr., atual secretário da Saúde americano no governo Donald Trump. No artigo, Schlossberg descreve sua preocupação ao observar Robert Kennedy ser aprovado no cargo, enquanto ela lutava contra a doença. A jornalista é filha do designer Edwin Schlossberg e da diplomata Caroline Kennedy. E é neta de John F. Kennedy, o 35° presidente dos Estados Unidos, e da ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994).

Intitulado A Battle With My Blood ("Uma batalha com meu sangue", em tradução livre), o artigo informa que Tatiana Schlossberg foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, depois de dar à luz em maio de 2024. Ela descreveu o estilo de vida saudável que mantinha até então. Schlossberg corria, esquiava e até chegou, certa vez, a nadar no rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos, o que "foi assustador, para levantar dinheiro para a Sociedade de Leucemia e Linfoma". O tratamento incluiu um transplante de medula óssea e quimioterapia, mas ela conta que os médicos informaram que o resultado não parece ser bom.

"Durante o último exame clínico, meu médico disse que conseguiria me manter viva, talvez por um ano", escreve ela. "Meu primeiro pensamento foi de que meus filhos, cujos rostos vivem permanentemente nos meus olhos, não se lembrarão de mim." O filho de Schlossberg nasceu em 2022 e sua filha, em 2024. Seu tio John F. Kennedy Jr. (1960-1999) morreu em um acidente de avião com 38 anos de idade. E sua avó, Jacqueline, morreu de câncer quando Schlossberg era bebê.