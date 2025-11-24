A 'escola de astronautas' que fica escondida em montanha na Suíça

Encravado em uma montanha na Suíça, um grupo de estudantes passou parte do verão europeu simulando como seria a vida dentro de uma base lunar. A BBC conversou com alguns deles antes de iniciarem a "missão".

Para algumas pessoas, o sonho era se tornar astronauta . Mas existem poucos sonhos profissionais mais difíceis de realizar do que este.

Qual era o seu sonho de infância?

Getty Images O programa foi criado para estudantes e é gratuito

Ela participou da segunda missão da Asclepios, em 2021-2022, como "aprendiz de astronauta", e realizou uma missão simulada nas profundezas de uma montanha na Suíça.

Mulry é chefe de projetos da Asclepios , a primeira e a maior iniciativa espacial internacional liderada por estudantes, que promove anualmente missões espaciais simuladas.

"Comecei a procurar saber a qual universidade deveria ir e o que poderia estudar", ela conta, "e a verdade é que não existe um caminho muito claro a respeito."

"Eu me lembro da primeira vez em que realmente pensei em me tornar astronauta e a pergunta que me fiz foi 'como faço?'", conta a estudante americana Katie Mulry, de 24 anos. Ela cursa Mestrado em engenharia aeroespacial no Instituto Superior de Aeronáutica e Espaço (Isae-Supaero) em Toulouse, na França.

Na mitologia grega, Apolo é o deus do Sol, do arco e flecha, do conhecimento, da profecia, da poesia e da música.

Sua "tripulação" de nove estudantes internacionais passou mais de duas semanas isolada no local antes conhecido como a fortaleza militar ultrassecreta de Gotthard em Ticino, na Suíça, entre o final de julho e o mês de agosto deste ano.

Desde 2024, Mulry ajudou a organizar a Asclepios 5 , a quinta missão do projeto.

"Asclépio [ou Esculápio] era filho de Apolo", explica Mulry. "É como seguir os passos do programa Apollo e retornar à Lua."

Esta visão requintada inspirou o diretor de desenvolvimento de voos espaciais da agência espacial americana Nasa, Abe Silverstein (1908-2001), a batizar com o nome Apollo o programa de voos espaciais tripulados destinado a levar seres humanos à Lua pela primeira vez, na década de 1960.

A lenda diz que Apolo cruzava os céus com sua carruagem dourada, puxada por cavalos.

Escavada na montanha, fica uma rede de 3,5 km de túneis que se mantêm à temperatura de 6 °C por todo o ano, a 2 mil metros de altitude.

A densa névoa que cobria o local e o fato de que ele está escondido sob os Alpes deixaram claro por que o governo suíço, mesmo com a sua política de neutralidade , construiu uma fortaleza naquele local durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Quando cheguei pela primeira vez à base da montanha de Sasso San Gottardo para conhecer a tripulação e o local onde estava sendo recriada uma plataforma de lançamento e sua base lunar , não consegui encontrá-los.

A fortaleza ainda conta com dois canhões. Quando estavam em atividade, eles conseguiam atingir alvos localizados a 26 km de distância.

A caminhada pelo túnel a partir da entrada incrustada na montanha rochosa até o local onde me encontro com Mulry parece interminável, como um sonho desorientador.

O cenário frio, estreito e escuro foi escolhido intencionalmente para representar uma base localizada no interior de uma das "cavernas" da Lua (na verdade, elas são túneis de lava lunar).

Ele foi projetado para imitar como seria a vida humana fora da Terra e explorar como as pessoas reagiriam ou se comportariam frente às condições extremas da Lua ou de Marte, que representam complexos desafios físicos, tecnológicos e psicológicos.

"A questão é entender estes desafios e conseguir estudá-los aqui na Terra, para que, quando as pessoas forem ao espaço, as agências espaciais estejam mais preparadas para ajudar os astronautas", explica Mulry.

"Adoro explorar os voos espaciais tripulados. Meu objetivo é ajudar a melhorar a vida das pessoas no espaço e, talvez, também ir ao espaço, algum dia."

Jordi Ruiz Durante a missão, os aspirantes a astronautas só abandonam a base à noite, para comprovar o efeito da falta de luz solar sobre os seus ritmos circadianos

O programa Asclepios é formado por pessoas de 60 países.

Ele foi criado para que estudantes de todo o mundo tivessem uma ideia de como é tentar se tornar astronauta e ir para o espaço, reproduzindo os processos de treinamento da Nasa e da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

Ao longo do ano, os participantes vêm para este lugar para se submeter a treinamentos presenciais em um ambiente extremo. Eles incluem passeios noturnos nos Alpes durante o inverno ou mergulhos nas frias águas de um lago congelado.

Os estudantes participam de voos parabólicos com gravidade zero e aprendem técnicas de primeiros socorros, sobrevivência e resgate.

Eles também recebem aulas de psicologia espacial e ouvem astronautas experientes.

"Esperamos que isso inspire as pessoas e possa criar oportunidades para que os estudantes entrem no setor espacial em qualquer cargo de seu interesse, transformando-se nos profissionais do espaço de amanhã", destaca Mulry.

Jordi Cruz A missão oferece aos estudantes uma ideia de como pode ser a vida em uma missão lunar

É por este motivo que o brasileiro Mateus de Magalhães, de 27 anos, estudante do primeiro ano de PhD em engenharia aeroespacial na Isae-Supaero, pediu para fazer parte da missão Asclepios 5.

Ele conta que é fascinado por aeronaves desde jovem. "E, com 12 ou 13 anos, descobri que é possível trabalhar com foguetes e que ser astronauta é uma profissão."

Nesta missão da Asclepios, Magalhães recebeu o papel de capitão, a pessoa que está a cargo da supervisão da "base lunar" e da tripulação.

Todos os aspirantes a astronautas desempenham papéis compartilhados específicos, mas ele é o responsável pela tomada de decisões.

"Existem outras simulações da Lua e de Marte, mas a maioria é paga e o custo é muito alto", explica Magalhães. "Por isso, nem sempre é viável para os estudantes."

Uma das características únicas da Asclepios é oferecer a experiência gratuitamente para os estudantes selecionados.

A instituição não tem fins lucrativos e depende inteiramente de doações, crowdfunding e patrocínios para se manter, o que mantém Mulry e seus colegas ocupados o ano inteiro.

No Centro de Controle da missão, 25 a 30 estudantes estão agitados, administrando na Terra as operações da missão simulada.

A emoção toma conta do ambiente nos momentos anteriores à contagem regressiva para o lançamento. Pelos alto-falantes, o som de "cinco, quatro, três, dois, um... fogo!" marca o início oficial da missão.

Depois do lançamento, os astronautas "viajam" por um dia até a Lua. Seu "foguete" é apenas um pequeno quarto com camas dobráveis e sem banheiro. Por isso, eles precisam usar fraldas.

Jordi Ruiz A missão exige que a tripulação use trajes espaciais todo o tempo, sempre que saem dos limites da base

Após a alunissagem, eles chegam à "base lunar", que será o seu lar pelos próximos 16 dias.

Em pequenos alojamentos com apenas um banheiro, os nove tripulantes se alimentarão com "comida de astronauta" desidratada de verdade e realizarão os diversos experimentos científicos preparados anteriormente.

Os astronautas passarão a maior parte do tempo na base, mas, em algum momento, irão realizar atividades extraveiculares, simulando uma caminhada na Lua, com toda a equipe e os trajes espaciais.

É aqui que entram em ação os túneis de Sasso San Gottardo, que representam túneis de lava similares aos da Lua.

Jordi Ruiz A missão dura 16 dias, que é o tempo necessário para ir e voltar da Lua, realizando experimentos científicos.

Neste ano, os astronautas evitarão a luz solar durante toda a missão.

As próprias "caminhadas lunares" simuladas, quando eles sairão da fortaleza para explorar as montanhas, serão feitas à noite, como preparação para as condições do polo sul da Lua.

Basicamente, um dos experimentos que a tripulação irá realizar será o estudo do efeito da escuridão constante. Eles irão monitorar como a falta de luz natural influencia a qualidade do sono, o humor, o ritmo circadiano e a saúde em geral.

Todos os anos, a Asclepios se associa a acadêmicos e pesquisadores do setor, para realizar experimentos científicos durante as missões simuladas.

Este projeto específico se chama Kronoespazio ("Ritmos circadianos e sono no espaço simulado"). Sua direção está a cargo da pesquisadora de cronobiologia e do sono Maria Comas Soberats, do Hospital Universitário Vitoria-Gasteiz, na Espanha, ao lado de outros acadêmicos daquele país, da Austrália e da Suíça.

"É inspirador observar como uma iniciativa estudantil como a Asclepios pode envolver pesquisadores de diferentes países em colaboração", destaca Comas.

Para isso, os aspirantes a astronautas carregam dispositivos no pulso para acompanhar o sono e sua temperatura corporal, antes do início e ao longo de toda a missão.

O experimento exige o recolhimento regular de amostras da tripulação, para avaliar seus níveis de melatonina e sua expressão genética circadiana.

Jordi Cruz Cada um dos estudantes desempenha um papel diferente durante a missão de duas semanas, simulando as diversas habilidades necessárias para a tripulação.

O primeiro relatório da missão foi divulgado no início de outubro e as conclusões serão publicadas em revistas científicas e apresentadas em conferências.

A esperança é que estes resultados ajudem a definir futuras estratégias para proteger a saúde dos astronautas no espaço e possam também beneficiar as pessoas na Terra, que sofrerem problemas de alteração circadiana. Exemplos são os trabalhadores em ambientes complexos como hospitais, profissionais que trabalham no turno da noite e viagens de longa distância.

O pesquisador britânico Matthew Acevski, de 23 anos, é aluno de PhD do Imperial College de Londres. Ele fez o papel de oficial de ciências durante a missão.

"Meus antecedentes são muito teóricos", ele conta. "Concluí a graduação em Física e, agora, faço PhD em física de plasma espacial."

"A Asclepios me deu a oportunidade de realizar uma tarefa prática real, o que é fantástico para alguém que pretende pesquisar temas espaciais ou viajar em uma missão espacial tripulada."

Seus estudos até aqui incluíram a pesquisa de como as partículas procedentes do Sol interagem com os planetas situados nos confins do nosso Sistema Solar.

"Esta foi uma experiência de formação para mim, uma das melhores da minha vida", comenta Acevski. "Ela me ofereceu maior clareza sobre o que eu gostaria de fazer."

"Depois do término da Asclepios, estou cada vez mais inclinado à pesquisa de voos espaciais tripulados, para aprender mais sobre como podemos melhorar esses voos no futuro ou até participar de um centro de controle de missões de verdade."

Jordi Ruiz A antiga base do exército suíço fica nos Alpes, a mais de 2 mil metros de altitude

Tanto ele quanto a estudante britânico-americana Lauren Victoria Paulson, de 22 anos, comemorarão seus aniversários durante a missão, isolados do mundo exterior.

Paulson é aluna de PhD em Engenharia Aeroespacial no Instituto Tecnológico da Georgia, nos Estados Unidos. Ela é a engenheira-chefe da tripulação, encarregada de solucionar qualquer problema mecânico, técnico ou de hardware que possa surgir.

Além de pilotar aviões e mergulhar, Paulson tem interesse nos ambientes extremos, particularmente em como melhorar a forma em que os seres humanos podem viver nessas condições. E não há nada mais extremo que o espaço.

"Um dos pontos fascinantes sobre o espaço é que não se pode desperdiçar nada, nem uma única gota d'água", destaca Paulson. "É preciso ser supereficiente."

"Quando projetamos para o espaço, podemos adaptar essas tecnologias e idealizar projetos para pessoas que moram em ambientes de frio extremo, desertos e regiões com muito pouca água, permitindo que a humanidade viva em todos esses lugares hostis do planeta."

"Como construir habitats se o clima passa a ser mais extremo a cada ano?", questiona ela.

Paulson acredita que as missões espaciais podem ter efeitos tangíveis aqui na Terra e nos ensinar a reciclar diferentes materiais, reduzir o consumo de água na agricultura e maximizar a produção vegetal.

Jordi Ruiz As encostas íngremes das montanhas da Suíça se mostraram perfeitas para o treinamento da próxima geração de astronautas

"Muitas tecnologias se originaram no espaço e foram adaptadas às necessidades da Terra", destaca Paulson.

"Nossos computadores não teriam chegado ao ponto a que chegaram sem o espaço. Todos os nossos telefones celulares usam satélites que estão no espaço."

Em relação às dificuldades de preparação para missões espaciais simuladas ou reais, a estudante conta que se sente confortável na falta de conforto.

"Cada vez que saio da zona de conforto, fico um pouco mais parecida com um astronauta e acredito que também uma pessoa melhor e mais resiliente", segundo ela.

Os estudantes ficaram tão emocionados (e atarefados) com os preparativos de última hora antes da decolagem que não chegaram a perceber que eu estava deixando sua "base lunar".

Enquanto saía do túnel e meus olhos começavam a se acostumar novamente com a luz do dia, eu me perguntei se, algum dia, eles se aventurariam a sair da sua base para explorar um mundo diferente do nosso.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Innovation.