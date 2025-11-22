Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Se meu pai morrer, a culpa é sua': Flávio Bolsonaro acusa Moraes e mantém vigília de apoiadores em Brasília
Agência BBC

'Se meu pai morrer, a culpa é sua': Flávio Bolsonaro acusa Moraes e mantém vigília de apoiadores em Brasília

Em transmissão ao vivo, senador diz que prisão do pai "criminaliza o livre exercício da crença" , fala em perseguição e diz que pedido, ocorrido no dia 22, foi provocação, por ser o mesmo número do PL.
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Tipo Notícia

Jair Bolsonaro em imagem desfocada, com seu filho, Flávio, aparecendo atrás
Adriano Machado/Reuters

Em transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal (PF), ocorrida na manhã deste sábado (22/11).

A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Flávio, a decisão "criminaliza o livre exercício da crença".

A decisão determinou a revogação da prisão preventiva em regime domiciliar, que estava em vigor desde o início de agosto, e atendeu a um pedido da Polícia Federal, que apontou risco concreto e iminente de fuga.

O texto descreve que o risco foi identificado após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma "vigília" em apoio ao pai nas proximidades da residência do ex-presidente e ser detectada uma tentativa de violação da tornozeleira que ele usava.

O senador também disse que o pedido de prisão do pai foi "pré-fabricado" e feito para ocorrer no dia 22 para provocar, porque é o número do PL.

Flávio também afirmou que se trata de perseguição contra a direita. Disse que vai manter a vigília, puxou um salmo de provérbios e chorou no final.

Esta reportagem está em atualização.

Aceitar