'Se meu pai morrer, a culpa é sua': Flávio Bolsonaro acusa Moraes e mantém vigília de apoiadores em Brasília

'Se meu pai morrer, a culpa é sua': Flávio Bolsonaro acusa Moraes e mantém vigília de apoiadores em BrasíliaEm transmissão ao vivo, senador diz que prisão do pai "criminaliza o livre exercício da crença" , fala em perseguição e diz que pedido, ocorrido no dia 22, foi provocação, por ser o mesmo número do PL.
Em transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal (PF), ocorrida na manhã deste sábado (22/11).
A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo Flávio, a decisão "criminaliza o livre exercício da crença".
A decisão determinou a revogação da prisão preventiva em regime domiciliar, que estava em vigor desde o início de agosto, e atendeu a um pedido da Polícia Federal, que apontou risco concreto e iminente de fuga.
O texto descreve que o risco foi identificado após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma "vigília" em apoio ao pai nas proximidades da residência do ex-presidente e ser detectada uma tentativa de violação da tornozeleira que ele usava.
O senador também disse que o pedido de prisão do pai foi "pré-fabricado" e feito para ocorrer no dia 22 para provocar, porque é o número do PL.
Flávio também afirmou que se trata de perseguição contra a direita. Disse que vai manter a vigília, puxou um salmo de provérbios e chorou no final.
Esta reportagem está em atualização.