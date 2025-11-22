'Se meu pai morrer, a culpa é sua': Flávio Bolsonaro acusa Moraes e mantém vigília de apoiadores em Brasília

Adriano Machado/Reuters Em transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o senador Flávio Bolsonaro comentou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Polícia Federal (PF), ocorrida na manhã deste sábado (22/11). A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio também afirmou que se trata de perseguição contra a direita. Disse que vai manter a vigília, puxou um salmo de provérbios e chorou no final. Esta reportagem está em atualização.