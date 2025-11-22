Os produtos do Brasil que ainda estão sob tarifaço de Trump (e os que escaparam)

Reuters Um terço do café importado pelos EUA vem do Brasil; produto escapou da sobretaxa Apesar da decisão do presidente americano, Donald Trump, de revogar a tarifa adicional de 40% para uma série de produtos brasileiros, mais de 62% das exportações do Brasil aos Estados Unidos ainda permanecem sob algum tipo de tarifa adicional. Segundo cálculos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), após a ordem executiva de Trump na quinta-feira (20/11), o percentual de exportações brasileiras ao mercado americano isentas de qualquer sobretaxa passou de 28% para 37%.

A CNI ressalta que esse montante representa US$ 15,7 bilhões. No entanto, de acordo com a entidade, 32,7% das exportações aos EUA (US$ 13,8 bilhões) permanecem com tarifa combinada de 50% (10% das chamadas tarifas recíprocas e 40% de tarifas adicionais específicas para o Brasil). Além disso, outros 3,8% (US$ 1,6 bilhão) continuam com tarifa adicional de 40%, e 7% (US$ 2,9 bilhões) com a recíproca de 10%. A CNI afirma que esses cálculos consideram dados de 2024, com base em estatísticas da Comissão de Comércio Internacional dos EUA. Já pelos cálculos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base nos US$ 40,4 bilhões exportados do Brasil aos EUA no ano passado, US$ 8,9 bilhões seguem sujeitos à tarifa adicional de 40% e US$ 6,2 bilhões à taxa de 10%. Estão livres de sobretaxas US$ 14,3 bilhões. Citando o cálculo do MDIC, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o ministério, disse em entrevista coletiva que "foi o maior avanço nas negociações Brasil-Estados Unidos".

"Quando começou, tínhamos 36% da exportação brasileira no tarifaço. Agora, temos 22%", disse Alckmin. Ricardo Stuckert / PR Em sua ordem executiva, Trump citou especificamente uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem se encontrou na Malásia em outubro A ordem executiva de Trump removeu a tarifa adicional para a importação de 238 produtos do Brasil. Estão incluídos café, carne bovina, cacau, frutas, sucos, entre outros. Alckmin considerou o anúncio um passo importante nas negociações.

No entanto, produtos manufaturados — como máquinas, equipamentos, móveis e calçados — não foram incluídos e continuam sujeitos à alíquota adicional de 40%. Também continuam sujeitos à sobretaxa itens como pescados e mel. Os produtos manufaturados, de maior valor agregado, têm grande relevância para a economia brasileira e, portanto, são um ponto importante nas negociações.