Redes sociais proibidas para menores de 16 na Austrália: como vai funcionar

Getty Images Austrália é o primeiro país a proibir redes sociais para menores de 16 anos A partir do dia 10 de dezembro, empresas de redes sociais na Austrália vão ter que tomar "medidas razoáveis" para impedir que menores de 16 anos criem contas em suas plataformas e garantir que perfis já existentes sejam desativados ou removidos. O governo diz que a medida — uma política inédita no mundo e popular entre muitos pais — visa reduzir "pressões e riscos" a que crianças estão expostas nas redes sociais, decorrentes de "recursos que as encorajam a passar mais tempo diante das telas, enquanto oferecem, ao mesmo tempo, conteúdos prejudiciais à saúde e ao bem-estar".

Um estudo encomendado pelo governo australiano no começo do ano apontou que 96% das crianças de 10 a 15 anos usam redes sociais e que 7 em cada 10 delas já foram expostas a conteúdo ou comportamentos nocivos, que vão de material contra mulheres a vídeos de brigas e conteúdos que promovem distúrbios alimentares e suicídio. Uma em cada 7 crianças também relatou ter sido alvo de assédio por adultos ou crianças mais velhas, e mais da metade disse ter sofrido cyberbullying. Quais plataformas foram afetadas? O governo australiano nomeou até agora dez plataformas incluídas na proibição: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit e as plataformas de streaming Kick e Twitch. Também há pressão para expandir a medida a jogos online. Temendo serem alvo, plataformas como Roblox e Discord passaram a adotar verificações de idade em alguns recursos.

O governo australiano informou que continuará revisando a lista de plataformas atingidas pelas restrições e que vai considerar três critérios ao fazê-lo. São eles: se o único ou "significativo" objetivo da plataforma é permitir interação social online entre dois ou mais usuários; se permite que usuários interajam com todos ou parte dos demais; e se permite postagem de conteúdo. YouTube Kids, Google Classroom e WhatsApp não foram incluídos por não atenderem a esses critérios. Crianças ainda poderão acessar a maior parte do conteúdo em plataformas como o YouTube, que não exigem conta. Como a proibição será fiscalizada? Crianças e pais não serão penalizados pelo descumprimento da medida. A responsabilidade é das empresas de redes sociais, que podem ser multadas em até 49,5 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 170,3 milhões) em caso de infrações graves ou repetidas infrações.

O governo australiano exige que as empresas adotem "medidas razoáveis" para manter menores de idade fora das plataformas, usando tecnologias de verificação de idade (sem especificar quais). Entre as possibilidades, estão o uso de documentos oficiais, reconhecimento facial ou de voz com inferência de idade. Essa segunda utiliza informações online além da data de nascimento, como comportamento ou interações na internet, para estimar a idade de uma pessoa. Getty Images Um estudo recente do governo australiano apontou que 96% das crianças de 10 a 15 anos usam redes sociais e que 7 em cada 10 delas já foram expostas a conteúdo ou comportamentos nocivos O governo australiano recomenda que as plataformas utilizem múltiplos métodos para verificar a idade dos usuários. Segundo as regras, não será permitido confiar apenas na declaração dos próprios menores ou na confirmação dos pais.

A Meta, dona das plataformas Facebook, Instagram e Threads, anunciou que começará a encerrar contas de adolescentes a partir de 4 de dezembro. Usuários removidos por engano poderão comprovar idade usando documento oficial ou um vídeo selfie, informou a empresa. As outras plataformas afetadas não detalham como irão cumprir a proibição. Vai funcionar? Sem uma ideia clara sobre os métodos que serão adotados, é difícil prever se a proibição será eficaz, mas há temores de que tecnologias de verificação de idade falhem em detectar menores de idade ou bloqueiem usuários por engano.