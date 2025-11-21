Por que Elon Musk quer produzir robôs humanoides

Getty Images Ele já apareceu em showrooms da Tesla, nas linhas de produção da empresa — e até posou ao lado de Kim Kardashian. Mas a visão de Elon Musk para o robô humanoide Optimus é muito mais ambiciosa do que isso.

Desde que o apresentou pela primeira vez em um evento da Tesla em 2022, o bilionário da tecnologia tem dito que o robô de sua empresa poderá desempenhar um papel enorme nos lares e na vida de pessoas em todo o mundo. Junto com os táxis-robôs autônomos e os caminhões Cybertruck, Musk acredita que os robôs da Tesla são peça-chave para consolidar a presença da empresa no campo da inteligência artificial (IA). E os investidores que aprovaram, na quinta-feira, seu pacote salarial de 1 trilhão de dólares (cerca de R$ 5,6 trilhões) parecem concordar. Uma das metas que Musk precisa cumprir para receber esse pagamento astronômico é entregar um milhão de robôs com IA na próxima década.

Mas a grande aposta da Tesla em robôs humanoides tem base científica — ou é ficção? Grande potencial O Vale do Silício está mirando alto nos humanoides. Um relatório divulgado pelo banco Morgan Stanley na sexta-feira previu que a Apple — que, segundo rumores, também estaria desenvolvendo robôs desse tipo — poderia faturar US$ 133 bilhões( cerca de R$ 750 bilhões) por ano até 2040 com a tecnologia.

A Foxconn, por sua vez, estaria implantando robôs humanoides em sua fábrica da Nvidia, no Texas. A ideia de uma inteligência artificial avançada dentro de um corpo com forma humana é, ao menos em teoria, uma combinação incrivelmente poderosa. Ela permitiria que a tecnologia interagisse com o mundo físico — e sim, inclusive conosco. Enquanto muitas empresas têm desenvolvido robôs humanoides para uso industrial e fabril — como a britânica Humanoid — algumas já planejam levar a tecnologia para dentro de casa.

O Neo, robô da empresa 1X, com lançamento previsto para 2026, promete executar tarefas simples como esvaziar a lava-louças, dobrar roupas e buscar objetos. O preço? US$ 20 mil (cerca de R$ 115 mil) — mas com uma ressalva: segundo o Wall Street Journal, o robô é na verdade controlado por uma pessoa usando um headset de realidade virtual. O analista Brian Hopkins, da Forrester, afirmou que a queda no custo dos componentes, somada aos avanços na destreza dos robôs e na inteligência artificial, está tornando os humanóides viáveis em diferentes contextos.