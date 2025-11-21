O novo plano 'secreto' de Trump para acabar com guerra na Ucrânia

Getty Images Putin e Trump durante seu encontro no Alasca, em agosto Estados Unidos e Rússia estariam preparando uma nova proposta de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia, que exige concessões significativas de Kiev, segundo informações veiculadas em diversos sites de notícias. O acordo exigiria que a Ucrânia cedesse territórios que ainda controla e reduzisse drasticamente o tamanho de suas forças armadas.

Acredita-se que as negociações excluem autoridades europeias e ucranianas, aumentando os temores de que o plano seja amplamente favorável à Rússia. Washington, porém, rejeitou as alegações de que a Ucrânia não esteja envolvida na elaboração do plano. A Casa Branca reconheceu a existência de um plano de paz "detalhado e aceitável". Também acrescentou que o presidente Donald Trump estava cada vez mais "frustrado" com a Rússia e a Ucrânia "por sua recusa em se comprometer com um acordo de paz" e que sua equipe vinha trabalhando nessa proposta. Moscou não confirmou nem negou a existência de um plano. Em pronunciamento na tarde de quinta-feira (20/11), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que representantes dos EUA em Kiev apresentaram "sua visão" de um plano para pôr fim à guerra, mas que ele estava "pronto para trabalhar com os EUA".

"Desde os primeiros dias da guerra, mantivemos uma posição muito simples: a Ucrânia precisa de paz. Uma paz verdadeira, que não seja destruída por uma terceira invasão." EPA / Shutterstock Os confrontos continuam entre os dois lados: o ataque de drone russo em Kharkiv, em 19 de novembro, deixou dezenas de moradores feridos A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, se reuniu com autoridades americanas em Kiev na quinta-feira. "As partes concordaram em trabalhar nas disposições do plano para que um fim justo para a guerra possa ser alcançado", afirmou o gabinete de Zelensky.

A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, o maior conflito na Europa desde a 2ª Guerra Mundial. O que se sabe até o momento? Diversos veículos de imprensa internacionais divulgaram detalhes de um suposto plano de 28 pontos, que teria sido acordado entre o enviado de Trump, Steve Witkoff, e o enviado especial da Rússia, Kirill Dmitriev. Um alto funcionário americano confirmou à BBC que Witkoff vinha trabalhando discretamente em uma proposta e que havia recebido contribuições tanto dos ucranianos quanto dos russos sobre os termos que consideravam aceitáveis ​​para o fim da guerra.

Na quarta-feira (19/11), começaram a surgir relatos sugerindo que o plano exigiria concessões significativas da Ucrânia, embora o funcionário entrevistado pela BBC tenha afirmado que "ambos os lados terão que fazer concessões, não apenas a Ucrânia". Reuters Bombeiros examinam os restos de um prédio de apartamentos danificado em Kiev Os veículos Axios, Financial Times e Reuters, citando fontes próximas às negociações, noticiaram que Kiev deverá ceder as áreas da região de Donbas, no leste da Ucrânia, que ainda controla, reduzir o tamanho de suas forças armadas e entregar grande parte de seu armamento. Segundo a Axios, que noticiou o plano em primeira mão, a transferência do restante de Donbas seria feito em troca de garantias de segurança dos EUA para Kiev e a Europa contra futuras agressões russas.