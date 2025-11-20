Trump suspende tarifas de 40% de café, carnes e outros produtos brasileiros

Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo

Presidente americano menciona telefonema para o presidente Lula e as negociações com o governo brasileiro no decreto. Decisão vale para produtos que chegaram aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro.

Kevin Lamarque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira (20/11) suspendendo as tarifas de 40% sobre carnes, café e outros produtos agrícolas importados do Brasil.

O decreto vale para mercadorias importadas que chegaram nos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro.