Trump suspende tarifas de 40% de café, carnes e outros produtos brasileiros
Agência BBC

Presidente americano menciona telefonema para o presidente Lula e as negociações com o governo brasileiro no decreto. Decisão vale para produtos que chegaram aos Estados Unidos a partir de 13 de novembro.
Autor Marina Rossi - Da BBC News Brasil em São Paulo
Donald Trump.
Kevin Lamarque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quinta-feira (20/11) suspendendo as tarifas de 40% sobre carnes, café e outros produtos agrícolas importados do Brasil.

O decreto vale para mercadorias importadas que chegaram nos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro.

Esta reportagem está em atualização

