Acordo provisório sobre tarifaço pode sair ainda em novembro, diz Mauro Vieira após nova reunião com Rubio

Embaixada do Brasil em Washington Vieira (na foto, à esq.) e Rubio se reuniram na sede do Departamento de Estado, em Washington O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, se reuniram por cerca de uma hora nesta quinta-feira (13/11), na sede do Departamento de Estado, em Washington, para discutir as negociações sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Inicialmente, os dois chanceleres se reuniram privadamente. Depois, diplomatas de ambos os lados também participaram das conversas.

"Discutimos todos os temas da relação bilateral neste momento", disse Vieira em conversa com jornalistas após o encontro, sem detalhar os pontos abordados. Segundo Vieira, a conversa foi sobre um "marco geral" para abrir as portas para um acordo, não sobre questões específicas. O chanceler também disse ser possível chegar a um acordo provisório até o final deste mês ou início de dezembro, que levaria a negociações mais amplas nos próximos meses. "[Um acordo] que estabelecesse um mapa do caminho para uma negociação, que poderia durar dois ou três meses, para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países", disse.

O ministro brasileiro disse que, em 4 de novembro, em uma reunião virtual em nível técnico, foi apresentada uma proposta aos americanos, que seria "uma resposta à primeira proposta que eles apresentaram, em 16 de outubro". "É uma resposta à primeira lista de temas que eles [os americanos] nos apresentaram quando eu estive aqui em 16 de outubro", disse, ressaltando que uma resposta dos EUA pode vir nos próximos dias. "Estamos esperando que eles nos respondam. O secretário de Estado disse que estão examinando com toda atenção, que querem resolver rapidamente as questões bilaterais com o Brasil, e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana", afirmou.

"O importante é dizer que é uma demonstração de interesse do governo americano de solucionar as questões ainda pendentes na relação com o Brasil", disse o chanceler. "Um sinal de desejo de solucionar, de dar a volta nessa página e de se aproximar com o Brasil." Segundo Vieira, Rubio disse que, antes do encontro, comentou com Trump sobre a reunião, e que o presidente americano reforçou que havia "gostado muito" do encontro que teve com Lula na Malásia.