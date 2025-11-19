Tarifaço de Trump: Vieira e Rubio se reúnem para avançar em negociação

Reuters Os chanceleres dos EUA e Brasil devem se encontrar também nesta quinta Mais de duas semanas após a reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos EUA, Donald Trump, na Malásia, os chanceleres dos dois países se encontraram nesta quarta-feira (12/11) e devem se reunir novamente nesta quinta (13/11), em meio às negociações sobre as tarifas impostas pelo governo americano a produtos brasileiros. Segundo fontes do Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, conversaram pela manhã em Niágara, no Canadá, à margem da reunião do G7 (grupo dos países mais desenvolvidos do mundo).

Durante o encontro, Vieira "relatou os entendimentos mantidos até agora no nível técnico sobre a questão das tarifas" e informou que o Brasil "encaminhou no dia 4/11 uma proposta de negociação" aos EUA, após reunião virtual. O ministro brasileiro também reiterou "a importância de se avançar na negociação, conforme determinado pelos presidentes Lula e Trump na Malásia", ainda segundo fontes consultadas pela BBC News Brasil. Os chanceleres concordaram em agendar uma reunião presencial "em data próxima, para discutir o atual estágio da negociação". Segundo fontes do Departamento de Estado, esse novo encontro poderá ocorrer já nesta quinta, em Washington.

Tarifaço contra o Brasil Ricardo Stuckert / PR Trump e Lula em encontro na Malásia em outubro O governo brasileiro busca reverter as medidas adotadas pelo governo americano contra o país desde julho. No entanto, apesar de uma melhora no diálogo desde o fim de setembro e do encontro entre Lula e Trump na Malásia em outubro, por enquanto as medidas permanecem em vigor. As medidas foram adotadas em resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado ideológico de Trump, e incluem a imposição de tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos

Também foram aplicadas restrições de vistos a autoridades brasileiras e sanções financeiras pela Lei Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e sua mulher, Viviane Barci de Moraes. Além disso, o escritório do representante de comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) abriu uma investigação contra o Brasil por supostas práticas desleais de comércio. Após meses de tensão, houve melhora no diálogo a partir do fim de setembro, após um breve encontro entre Lula e Trump durante a Assembleia da ONU em Nova York.

Depois desse encontro, os dois presidentes conversaram por telefone e, no mês passado, se reuniram na Malásia, durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Após a conversa entre Lula e Trump na Malásia, a expectativa era de que delegações dos dois países pudessem se reunir em Washington já na semana seguinte. Do lado brasileiro, além de Vieira, também deveriam participar o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.