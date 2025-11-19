'Odiava ter traços asiáticos, não ter olhos azuis ou cabelo loiro': estrela de 'Guerreiras do K-Pop' fala sobre sua infância difícil nos EUA

BBC Arden Cho é a voz em inglês da personagem Rumi em Guerreiras do K-Pop, a animação que ocupou o primeiro lugar da Netflix em 93 países "Eu odiava ter traços asiáticos, não ter olhos azuis e cabelo loiro, o que era bonito na época", relembra a atriz Arden Cho, responsável pela voz em inglês da personagem Rumi, estrela do filme de animação recordista de audiência da Netflix, Guerreiras do K-Pop. Em entrevista ao Serviço Mundial da BBC para a série Mulheres Globais, Cho, de 40 anos, descreve sua infância no Texas (Estados Unidos), como a filha mais velha de pais imigrantes da Coreia e sua luta em busca da aceitação na sociedade americana.

O filme conta a história de um trio feminino de K-pop que precisa salvar o mundo das forças do mal. Rumi precisa enfrentar sua identidade como parte humana, parte demônio. Quando Cho leu o roteiro pela primeira vez, sua identificação foi imediata. "Nasci na América e me sentia americana, mas havia pessoas que me tratavam como se eu não fosse", ela conta, "e eu tentava encontrar minha identidade como asiático-americana, como coreano-americana, como mulher". Todos estes elementos que fizeram parte do início da sua vida estavam presentes na jornada de Rumi.

"Honestamente, posso dizer que, em diferentes momentos da vida, eu me odiei muito e queria ser outra pessoa. Quando somos crianças, o que você vê se torna o que irá ser no futuro e eu sinto que simplesmente não via muitas pessoas parecidas comigo." Netflix Para Cho, Guerreiras do K-Pop fez 'a Coreia ser amada' Quando foi lançado pela Netflix, em junho, Guerreiras do K-Pop registrou 33 milhões de visualizações em apenas duas semanas, atingindo o top 10 da Netflix em 93 países. Para Cho, estrelar o primeiro filme de animação de Hollywood ambientado na Coreia, com personagens coreanos, foi "um sonho que se tornou realidade". Mas também fez dela um poderoso modelo para as crianças asiático-americanas, do tipo que ela não teve quando era jovem.

Cho conta que muitos coreano-americanos disseram a ela que este é "um momento reconfortante". Eles estão orgulhosos, pela primeira vez, pela sua dupla bagagem e cultura. "Sinto que o K-pop realmente, de verdade, abriu o caminho", afirma ela. "A beleza coreana teve um grande impacto e fez as pessoas amarem a Coreia." "Mas acho que este filme foi além. Todos, agora, querem ir para a Coreia."