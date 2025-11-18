O Nobel que caiu em desgraça por defender que negros são menos inteligentes sem respaldo científico

Getty Images A descoberta da dupla hélice de DNA por James Watson é considerada um dos maiores momentos da ciência moderna As pesquisas e descobertas científicas de James Watson (1928-2025) abriram as portas para ajudar a explicar como o DNA se reproduz e transporta as informações genéticas, definindo as bases para os rápidos avanços da biologia molecular. Suas pesquisas valeram a ele o Prêmio Nobel de Medicina de 1962, ao lado de Maurice Wilkins (1916-2004) e Francis Crick (1916-2004), pela descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA.

As ideias do cientista americano, falecido na semana passada, no dia 7 de novembro, com 97 anos, trouxeram reconhecimento mundial, mas também fizeram com que ele caísse em desgraça. Em janeiro de 2019, Watson perdeu seus títulos honoríficos, depois de afirmar, em um documentário transmitido pela televisão, que os genes influenciariam uma suposta diferença nos resultados médios, em testes de inteligência ou de quociente intelectual, entre negros e brancos. Essas ideias, como ele próprio admitiria depois, não têm base científica. Watson havia trabalhado por décadas no laboratório Cold Spring Harbor de Nova York, nos Estados Unidos. Mas, naquele momento, a instituição afirmou que seus comentários eram "infundados e imprudentes".

Declarações polêmicas Getty Images James Watson mostra um modelo de DNA no seu laboratório, em 1962 Comentários preconceituosos Aquele não foi o primeiro comentário controverso de Watson sobre um suposto vínculo entre etnia e inteligência. Ele já havia afirmado, anos antes, que os africanos seriam menos inteligentes que os europeus. Em 2007, o cientista trabalhava no laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, quando declarou ao jornal britânico The Times seu "pessimismo em relação ao futuro da África". Ele afirmou que "todas as nossas políticas sociais estão baseadas no fato de que sua inteligência é a mesma que a nossa, quando todas as provas indicam que, na realidade, não é assim". Apesar da reação negativa inicial, depois de publicar suas desculpas, Watson conseguiu manter seus títulos honoríficos, como reitor emérito, professor emérito Oliver R. Grace e membro honorário do laboratório Cold Spring Harbor.

Watson também sugeriu que a humanidade poderia eliminar as pessoas "estúpidas" por meio de testes genéticos. Depois, deu uma entrevista que causou o maior dano à sua reputação. Ele afirmou que "quando você entrevista pessoas gordas, se sente mal, porque sabe que não vai contratá-las". E se perguntou em voz alta se a beleza não apenas poderia — mas deveria — ser incentivada geneticamente. O cientista também foi duramente criticado por dizer que as mulheres deveriam ter o direito de abortar o feto caso existisse um teste capaz de comprovar que ele seria homossexual.

Ele argumentou que apenas defendia o direito de escolha — que seria igualmente aceitável desejar um filho homossexual — e que era simplesmente natural querer ter netos. Afastou muitos colegas de profissão ao chamar outros acadêmicos de "dinossauros", "fracassados", "fósseis" e "superados" em sua autobiografia 'Avoid Boring People' (Evite Pessoas Entediantes, na tradução literal para o português). Em 2019, fez confirmou sua visão preconceituosa com novas declarações ao programa de TV American Masters: Decoding Watson ("Mestres americanos: decodificando Watson", em tradução livre), da rede pública PBS, dos Estados Unidos.