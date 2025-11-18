Ministro alemão elogia Brasil após crítica de chanceler: 'Pena que não poderei ficar mais tempo'

Instagram/Carsten Schneider Ministro alemão do Meio Ambiente, Carsten Schneider, publicou elogios a Belém em sua conta no Instagram O ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, disse na segunda-feira (17/11) que o Brasil é "um país maravilhoso" e lamentou não poder ficar mais tempo após a COP — a conferência da ONU sobre mudanças climáticas que está sendo realizada em Belém. As declarações foram publicadas pelo ministro no mesmo dia em que repercutiram falas do chanceler alemão (cargo equivalente ao de primeiro-ministro), Friedrich Merz, em que ele comparou de forma depreciativa o Brasil com a Alemanha.

Em um discurso realizado no Congresso Alemão do Comércio na semana passada, no dia 13 de novembro, Merz disse que seu país era um dos "mais bonitos do mundo" e que todos os jornalistas alemães que estiveram na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, ficaram felizes de ir embora da cidade. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos." As falas de Merz repercutiram esta semana no Brasil. Na segunda-feira, o ministro alemão do Meio Ambiente publicou na sua conta no Instagram uma foto em que aparece pescando na Amazônia.

Na imagem, Carsten Schneider destaca sua fala, em português: "Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião. Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Teria algumas ideias, por exemplo, pescar com os meus amigos da Amazônia". Essa declaração aparece em alemão no texto da postagem. Na segunda-feira, a revista alemã Stern havia destacado em seu site: "O ministro do Meio Ambiente precisa acalmar os ânimos no Brasil após as críticas de Merz". A Stern destacou uma fala de Schneider que seria, segundo a publicação, um "elogio explícito" a Belém após a fala de Merz: "Durante o fim de semana, tive a oportunidade de ter uma primeira impressão de Belém, esta magnífica cidade, e seus arredores. Vi um enorme comprometimento, pessoas maravilhosas, mas também muita pobreza."

Sobre Belém, a revista afirma que "uma quantia significativa de dinheiro foi investida na cidade para a conferência climática, e muitas construções e reformas foram realizadas em diversos bairros". "Mesmo assim, casas dilapidadas, ruas esburacadas e cursos d'água poluídos ainda predominam na paisagem urbana em muitas áreas", afirma a reportagem da Stern.