Faltou tempo para chanceler conhecer 'beleza deslumbrante' da Amazônia, diz governo alemão após polêmica sobre Belém

Reuters Falas de Friedrich Merz sobre Belém causaram indignação em algumas autoridades brasileiras Um porta-voz do governo da Alemanha disse nesta terça-feira (18/11) que o chanceler Friedrich Merz lamentou não ter tido tempo durante sua passagem pelo Brasil para conhecer "a beleza natural deslumbrante" da região amazônica. A declaração foi dada após a BBC News Brasil procurar o governo alemão para comentário sobre a repercussão da fala de Merz a empresários em um evento na Alemanha no dia 13 de novembro, na qual ele comparou de forma depreciativa o Brasil com o seu país.

Merz disse — depois de sua passagem pela Conferência da ONU para Mudanças Climáticas (COP30), em Belém — que seu país era um dos "mais bonitos do mundo" e que todos os jornalistas alemães que estiveram COP30 em Belém ficaram felizes de ir embora da cidade. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse o chanceler (cargo equivalente a primeiro-ministro). Em nota à BBC News Brasil nesta terça-feira, um porta-voz de Friedrich Merz respondeu: "O chanceler lamentou que, devido à falta de tempo, não tenha podido viajar até a orla da Amazônia e vivenciar em primeira mão a beleza natural deslumbrante da região". "Contudo, ele pôde vislumbrar a magnitude dessa paisagem na noite de sua visita, durante um passeio de barco no Rio Guajará, no Delta do Amazonas", afirmou o porta-voz.

E acrescentou: "O chanceler expressou seu profundo respeito pela conquista de organizar uma conferência internacional tão importante em Belém." Na nota, o porta-voz destacou que na breve visita à Belém, o chanceler alemão prometeu uma contribuição significativa ao fundo florestal proposto pelo governo brasileiro e que manteve uma conversa produtiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Em sua coletiva de imprensa em Belém, ele descreveu o Brasil como um importante país parceiro da Alemanha. O Brasil é o país latino-americano com o qual mantemos uma parceria estratégica e é, de longe, nosso maior parceiro comercial na América do Sul", disse o porta-voz do chanceler.

"Há também mais de um milhão de falantes de alemão no Brasil, e mantemos laços estreitos nas áreas de política cultural e educacional, bem como de cooperação científica." Na segunda-feira, após a repercussão das falas de Merz, o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, disse que o Brasil é "um país maravilhoso" e lamentou não poder ficar mais tempo após a COP. Ela publicou na sua conta no Instagram uma foto em que aparece pescando na Amazônia.