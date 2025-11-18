Câmara aprova texto-base do projeto 'antifacção'; o que acontece agora?

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Escolha de Derrite como relator foi considerada uma traição pelo Palácio do Planalto Após muito desentendimento entre governo e oposição, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (18/11) o texto-base do PL Antifacção, um projeto de lei que endurece o combate a organizações criminosas. Foram 370 votos a favor e 110 contra. Agora, os deputados estão votando os destaques, que podem alterar ainda alguns trechos do projeto.

Depois, a proposta segue para análise do Senado. O texto aprovado cria novos crimes, amplia poderes de investigação e prevê penas de 20 a 40 anos para crimes cometidos por facções classificadas como "ultraviolentas". Já a tentativa de parlamentares bolsonaristas de equiparar facções criminosas com grupos terroristas foi retirada do PL, após críticas do governo e de especialistas em segurança pública. O PL foi enviado ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final de outubro.

A proposta já vinha sendo elaborada pelo Ministério da Justiça, mas seu envio foi acelerado após a operação policial contra o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Depois, o texto passou por diversas alterações realizadas pelo relator, o deputado Guilherme Derrite (PP-SP), que se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo para relatar o processo. O texto aprovado nesta terça foi a sexta versão do projeto.

Sua escolha pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi considerada uma traição pelo Palácio do Planalto, já que Derrite integra o governo de Tarcísio de Freitas, de oposição a Lula. "O enfrentamento do crime organizado no Brasil exige legislação de guerra em tempos de paz – normas que asfixiem financeiramente as organizações criminosas, silenciem os líderes, alcancem o patrimônio ilícito, desestimulem o ingresso de membros e restabeleçam o monopólio estatal da força", defendeu Derrite, em discurso antes da votação. O texto aprovado, porém, passou por muitas alterações devido a críticas ao trabalho do relator.

As versões apresentadas por Derrite geraram forte reação do Planalto e de especialistas em segurança pública e, por isso, parte de suas propostas foi abandonada, desagradando à bancada bolsonarista na Câmara. AFP via Getty Images Análise do texto já havia sido adiada duas vezes na Câmara dos Deputados Uma das principais bandeiras do secretário de Tarcísio era equiparar as facções criminosas a grupos terroristas, mas ele acabou recuando. Defensores da medida dizem que isso daria mais ferramentas ao poder público para lidar com as facções.