Banco Master: quem é o banqueiro preso Daniel Vorcaro e por que BC resolveu liquidar o banco

Reuters O Banco Central decretou nesta terça-feira (18/11) a liquidação do Banco Master — mesmo dia em que a Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca em diferentes endereços e após a prisão do dono do banco, Daniel Vorcaro. A Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero, que tem como objetivo "combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Policiais federais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal, segundo nota da instituição. "Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros", afirma nota da polícia. A Agência Brasil noticiou que Vorcaro foi preso no aeroporto de Guarulhos na noite de segunda-feira, quando tentava embarcar para Malta em um avião particular. Ele está detido na Superintendência da PF, em São Paulo. Nesta terça-feira, o Banco Central publicou atos do presidente Gabriel Galípolo decretando a liquidação extrajudicial do Banco Master (entenda mais abaixo o que significa a liquidação de um banco).

O Banco Central nomeou uma empresa — a EFB Regimes Especiais de Empresas — como responsável para liquidar a instituição. E tornou indisponíveis os bens de controladores e ex-administradores do Banco Master: Daniel Bueno Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto, Felipe Wallace Simonsen, Luiz Antonio Bull e Angelo Antonio Ribeiro da Silva. O Banco Master surgiu no final da década passada e ficou famoso no mercado financeiro por oferecer papéis com juros altos — e investir em empresas em situação financeira precária.

A estratégia fez que a instituição tivesse forte crescimento — mas também despertou críticas e desconfiança no mercado. Também neste ano, o Banco Master ganhou as manchetes ao ser alvo de aquisição por outros grupos financeiros — em meio a notícias de que o banco apresentava problemas para honrar seus CDBs. No começo deste ano, o BRB anunciou intenção de comprar o Banco Master, em um acordo estimado em R$ 2 bilhões.

A compra foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Também foi aprovada uma lei na Câmara Legislativa do Distrito Federal que autorizava a compra, que era defendida pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). No entanto, ela foi barrada pelo Banco Central, que analisou o negócio e concluiu que havia dúvidas sobre a "viabilidade econômico-financeira do empreendimento". Na segunda-feira, foi anunciado que o grupo Fictor Holding Financeira — que investe em áreas como alimentos, energia e serviços financeiros — havia feito uma proposta para comprar o Master, em conjunto com investidores dos Emirados Árabes.