Plano de Trump para Gaza é aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU

Reuters No Conselho de Segurança, não houve votos contrários ao plano de Trump para Gaza, mas China e Rússia se abstiveram O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) votou nesta segunda-feira (17/11) a favor de uma resolução elaborada pelos Estados Unidos que endossa o plano de 20 pontos de Donald Trump para Gaza. O plano inclui a criação de uma Força Internacional de Estabilização (ISF, na sigla em inglês) para o território palestino. Segundo os EUA, muitos países não identificados se ofereceram para contribuir com esta nova entidade.

A resolução foi apoiada por 13 países no Conselho de Segurança, sem nenhum voto contrário à proposta. Rússia e a China se abstiveram. O Hamas rejeitou a resolução, alegando que ela não atende aos direitos e demandas dos palestinos. O plano "impõe um mecanismo de tutela internacional à Faixa de Gaza, o que nosso povo e seus movimentos rejeitam", disse o grupo no Telegram. "Atribuir à força internacional tarefas e funções dentro da Faixa de Gaza, incluindo o desarmamento da resistência, retira sua neutralidade e a transforma em parte do conflito a favor da ocupação", acrescentou.

De acordo com relatos sobre a versão mais recente do projeto de Trump, parte da função da ISF envolveria trabalhar no "desarmamento permanente de grupos armados não estatais" — incluindo o Hamas — bem como proteger civis e rotas de ajuda humanitária. Isso exigiria que o Hamas, considerado uma organização terrorista pelo Reino Unido, entregasse suas armas — algo que deve fazer de acordo com o plano de paz de Trump. Ainda segundo o plano, a ISF trabalharia em conjunto com Israel e Egito.

O documento também prevê a criação de uma nova polícia palestina em Gaza. Até o momento, a polícia local opera sob a autoridade do Hamas. Mike Waltz, embaixador dos EUA na ONU, disse ao Conselho de Segurança que a ISF teria a "tarefa de garantir a segurança da área, apoiar a desmilitarização de Gaza, desmantelar a infraestrutura terrorista, remover armas e garantir a segurança dos civis palestinos".

A fase inicial do plano, um cessar-fogo entre Israel e o Hamas e a entrega de reféns e prisioneiros, entrou em vigor em 10 de outubro. Waltz descreveu-a como um "primeiro passo frágil, muito frágil". A ISF é um pilar central do plano de Trump, que também inclui a criação de um chamado Conselho de Paz, que o próprio presidente dos EUA comandaria.