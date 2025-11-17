Mortes solitárias e estigma de imóveis 'assombrados' desafiam o Japão

AFP via Getty Images Moradora morreu neste apartamento em Yokohama e só foi encontrada após duas semanas O Japão convive com um fenômeno silencioso e crescente: o das mortes solitárias, conhecidas como kodokushi. Com o envelhecimento da população e o aumento de pessoas vivendo sozinhas, cresce também o número de óbitos que passam dias — ou até meses — sem serem notados.

Segundo dados da Agência Nacional de Polícia (NPA), entre janeiro e junho de 2025, foram 40.913 casos do tipo, 3.686 a mais que no mesmo período do ano anterior. Em mais de 11 mil desses casos, o corpo só foi descoberto após oito dias — critério que o governo passou a adotar como definição oficial de morte isolada. O problema não se limita à terceira idade. Pessoas em idade ativa também são afetadas, em parte devido ao isolamento social, doenças não tratadas e dificuldades financeiras. Casos como o dos chamados "8050" — em que pais idosos vivem com filhos adultos desempregados ou isolados — agravam ainda mais o cenário de vulnerabilidade.

O resultado é um crescente número de pessoas que morrem sozinhas, sem despedidas nem rituais. Um relatório elaborado por uma equipe do governo sugeriu políticas para conter o avanço do problema, incluindo o incentivo à participação em atividades comunitárias que promovam laços sociais e senso de pertencimento, especialmente entre idosos. Brasileiros também enfrentam a solidão Na comunidade brasileira, a mudança no estilo de vida também agrava o risco de mortes solitárias. Se antes era comum dividir moradia, hoje muitos preferem viver sozinhos.

"É cada vez mais raro encontrar brasileiros dispostos a compartilhar imóvel", afirma Diego Taira, responsável pelo RH de uma empresa com mais de 20 mil contratados. "Morar sozinho pode ser confortável, mas também pode atrasar o atendimento em emergências." Arquivo pessoal Cinzas de brasileiro morto quatro anos atrás, em acidente de trânsito, são depositadas em cemitério coletivo construído por brasileiros no Japão Casos envolvendo brasileiros revelam a dimensão dos impactos. Um exemplo é o caso de um homem de 58 anos cujo corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição.

O herdeiro precisou arcar com todos os custos — incluindo reforma do imóvel onde vivia —, que ultrapassaram 2,6 milhões de ienes (cerca de R$ 95 mil). Em outro episódio, as cinzas de um brasileiro de 60 anos, morto em um acidente de trânsito, em 2021, ficaram por meses sob responsabilidade do escritório de advocacia onde trabalha a assistente administrativa Chise Murakami. "Como a filha não podia vir do Brasil, os restos mortais ficaram aqui, até serem levados recentemente para um cemitério coletivo criado por brasileiros no Japão", conta.