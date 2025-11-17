Líder autoritária derrubada por protesto da geração Z é condenada à morte em Bangladesh

Um tribunal especial considerou Sheikh Hasina responsável por ordenar uma repressão violenta aos protestos liderados por estudantes em 2024, durante os quais a ONU estima que até 1.400 pessoas morreram. Ela classificou a decisão do tribunal como 'tendenciosa e politicamente motivada'.

Reuters Sheikh Hasina, discursa durante a Conferência Anual de Segurança de Munique, em Munique, Alemanha, em 17 de fevereiro de 2024. REUTERS/Wolfgang Rattay/Foto de Arquivo

A ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, foi considerada culpada de crimes contra a humanidade e condenada à morte por um tribunal em Bangladesh.

