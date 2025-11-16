Os porcos e insetos que ajudam a encontrar desaparecidos no México

José Silván Investigadores preparam o local onde serão exumados diversos animais para averiguação O terreno era firme e plano. Não havia indícios de que, ali, poderia existir uma vala comum, repleta de cadáveres. Mas um grupo de especialistas na busca de valas comuns e outro que procura desaparecidos estavam certos de que aquele terreno, em uma fazenda do Estado mexicano de Jalisco, continha corpos de pessoas desaparecidas.

Apesar dos esforços manuais dos integrantes dos dois grupos para encontrar os corpos, não houve resultados. Eles não conseguiam indicar um local que pudesse esconder uma vala comum. Até que um dos participantes fez uma proposta diferente: fazer um drone sobrevoar o local com uma câmera térmica, projetada para detectar mudanças da temperatura do solo. Desta forma, seria possível saber se havia corpos enterrados por ali. Depois de vários voos, o drone conseguiu detectar uma ligeira alteração naquele terreno firme. Ali, havia corpos enterrados. A pessoa encarregada de fazer voar o drone pertencia à Comissão de Busca de Pessoas Desaparecidas do México. Mas ela havia usado informações desenvolvidas por outro organismo oficial, o Centro de Pesquisa em Ciências da Informação Geoespacial (CentroGeo​).

"Usamos ferramentas projetadas para outras funções, que nos ajudam a encontrar os corpos das pessoas desaparecidas", declarou à BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) o cientista Juan José Silván, especializado no processamento de imagens de satélite do CentroGeo. O que eles fazem continuamente, desde 2023, é detectar valas com tecnologia geoespacial, que coleta e analisa informações com a ajuda de drones e satélites. E, para poder obter informações precisas, eles também utilizam insetos, árvores e até porcos.

"Nós vestimos os porcos e os enterramos em locais sendo analisados nesta investigação", explica Silván. "A ideia é tentar reproduzir os efeitos produzidos por um corpo enterrado no solo." "Estes efeitos no solo podem ser desde variações térmicas até protuberâncias imperceptíveis para o olho humano. Eles podem ser lidos posteriormente com equipamentos de geolocalização ou leitura de imagens digitais, com uma pergunta que é básica para nós: como a luz é refletida?" Getty Images Foram encontradas no México cerca de 6 mil valas comuns nos últimos anos Cerca de 6 mil valas A questão das valas comuns e dos desaparecidos cresceu exponencialmente no México, ao longo dos últimos 12 anos.