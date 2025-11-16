Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA dizem que Maduro lidera suposto cartel de drogas que será declarado terrorista
Agência BBC

EUA dizem que Maduro lidera suposto cartel de drogas que será declarado terrorista

Washington continua suas ações contra o governo venezuelano e mantém um grande contingente militar no Caribe.
Autor Ione Wells - Correspondente da BBC News na América do Sul; Guillermo D. Olmo - BBC News Mundo
Autor
Ione Wells - Correspondente da BBC News na América do Sul; Guillermo D. Olmo - BBC News Mundo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nicolás Maduro olha para cima enquanto segura uma bandeira venezuelana
Getty Images
Os Estados Unidos continuam suas ações contra Nicolás Maduro

Os Estados Unidos anunciaram que irão designar o Cartel de los Soles, uma suposta organização liderada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro e outras figuras de seu governo, como uma organização terrorista.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que seu país designará o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira e se referiu ao "ilegítimo" Nicolás Maduro como seu líder.

O Departamento de Justiça dos EUA acusa Maduro e outros líderes da Venezuela chavista, como o ministro do Interior Diosdado Cabello, de pertencerem a essa suposta organização criminosa.

Washington há muito sustenta que a cúpula de uma organização criminosa, que acusa de enviar drogas ilegais para os Estados Unidos, reside nos mais altos escalões do Estado venezuelano.

Maduro sempre negou veementemente as acusações e recentemente afirmou que o governo americano "está fabricando uma guerra" contra a Venezuela.

Captura de tela de postagem de Marco Rubio no X anunciando que seu país designará o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira e se referindo ao
Reprodução/X @SecRubio
Postagem de Marco Rubio no X anunciando que seu país designará o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira

Designar organizações como grupos terroristas concede às forças policiais e militares americanas maiores poderes para alvejá-las e desmantelá-las.

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo Departamento de Estado, a designação do Cartel de los Soles como organização terrorista entrará em vigor em 24 de novembro.

Os Estados Unidos já designaram diversos cartéis como organizações terroristas, incluindo o Tren de Aragua, da Venezuela, e outros no México e no Equador.

Ao anunciar a medida, Rubio afirmou: "Nem Maduro nem seus comparsas representam o governo legítimo da Venezuela".

O anúncio da designação representa mais um passo na campanha de pressão que o governo Donald Trump parece ter lançado contra a Venezuela chavista.

Os Estados Unidos enviaram seu maior contingente militar para o Caribe em décadas e realizaram pelo menos 21 ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, matando pelo menos 83 pessoas, nas últimas semanas.

No entanto, não apresentaram provas sobre quem estava a bordo das embarcações, e advogados afirmaram que os ataques podem violar o direito internacional.

O anúncio de Rubio surge em meio a crescentes especulações sobre se os EUA podem atacar alvos terrestres na Venezuela como parte de um esforço para pressionar militarmente Nicolás Maduro a destituí-lo do poder.

Donald Trump afirmou ter "mais ou menos" tomado uma decisão sobre o que fazer, mas ainda não revelou qual é.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar