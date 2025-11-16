EUA dizem que Maduro lidera suposto cartel de drogas que será declarado terrorista

Getty Images Os Estados Unidos continuam suas ações contra Nicolás Maduro Os Estados Unidos anunciaram que irão designar o Cartel de los Soles, uma suposta organização liderada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro e outras figuras de seu governo, como uma organização terrorista. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que seu país designará o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira e se referiu ao "ilegítimo" Nicolás Maduro como seu líder.

O Departamento de Justiça dos EUA acusa Maduro e outros líderes da Venezuela chavista, como o ministro do Interior Diosdado Cabello, de pertencerem a essa suposta organização criminosa. Washington há muito sustenta que a cúpula de uma organização criminosa, que acusa de enviar drogas ilegais para os Estados Unidos, reside nos mais altos escalões do Estado venezuelano. Maduro sempre negou veementemente as acusações e recentemente afirmou que o governo americano "está fabricando uma guerra" contra a Venezuela. Reprodução/X @SecRubio Postagem de Marco Rubio no X anunciando que seu país designará o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira Designar organizações como grupos terroristas concede às forças policiais e militares americanas maiores poderes para alvejá-las e desmantelá-las.

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo Departamento de Estado, a designação do Cartel de los Soles como organização terrorista entrará em vigor em 24 de novembro. Os Estados Unidos já designaram diversos cartéis como organizações terroristas, incluindo o Tren de Aragua, da Venezuela, e outros no México e no Equador. Ao anunciar a medida, Rubio afirmou: "Nem Maduro nem seus comparsas representam o governo legítimo da Venezuela".