Escovar os dentes antes (e não depois) do café da manhã: essa e outras 3 dicas para uma higiene bucal correta

Getty Images Todos nós achamos que sabemos escovar os dentes. Uma boa lavagem de manhã e à noite, um bom enxágue e, talvez, um enxaguante bucal mentolado, se for o caso. Mas especialistas do setor afirmam que até as pessoas mais esforçadas podem cometer certos erros que destroem todo o seu trabalho.

Praveen Sharma, da Faculdade de Odontologia da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, estima que a metade dos adultos britânicos irá desenvolver doenças periodontais em algum momento da vida. E um dos primeiros sinais é o sangramento gengival. "Se as suas gengivas estão sangrando ou inflamadas, é sinal de que você precisa escovar melhor os dentes", orienta ele. Além das visitas regulares ao dentista, Sharma e os apresentadores do programa What's Up Docs?, da BBC Rádio 4 (os médicos Xand e Chris van Tulleken), destacam quatro medidas que podemos tomar para melhorar nossa saúde bucal. 1. Escovar bem os dentes uma vez é melhor do que duas vezes rapidamente Um dos grandes mandamentos dentários é escovar os dentes duas vezes por dia. É a recomendação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês).

Mas Sharma destaca que o importante é a qualidade, não a quantidade. "Se você tiver tempo, tudo bem, escove corretamente duas vezes por dia", explica ele. "Mas é melhor escovar bem uma vez e outra rapidamente, por dois minutos, todos os dias." Se você só tiver tempo para uma escovação adequada por dia, ele recomenda que seja à noite e que você também use fio dental.

É claro que ninguém gosta de usar fio dental. Mas Sharma sugere que o uso de escovas interdentais pode ser mais fácil e menos doloroso. Getty Images O uso de fio dental é recomendado principalmente para as pessoas que não conseguem escovar os dentes adequadamente mais de uma vez por dia Em relação ao método, cada dente possui três superfícies: a externa, a interna e a oclusal, que usamos para mastigar. É preciso escovar todas elas. Sharma aconselha fazer pequenos movimentos circulares sobre cada superfície, sem aplicar muita pressão. Ele também recomenda atenção especial à união entre o dente e a gengiva, onde podem ocorrer as doenças periodontais.

Xand van Tulleken destaca que é importante "se concentrar na sensação das cerdas" e escovar os dentes conscientemente, sem olhar o celular ao mesmo tempo. 2. Escovar os dentes antes do café da manhã, não depois Muitas pessoas escovam os dentes imediatamente depois de comer, o que pode danificar o esmalte. "O ideal é escovar os dentes antes do café da manhã", segundo Sharma. "Você não irá querer escovar depois de comer algo ácido."