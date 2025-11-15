'Aos 16 fui alvo de um experimento da CIA para controle da mente — agora estou entrando na Justiça'

Arquivo Pessoal Foto mostra Lana Ponting na infância. Anos mais tarde ela foi submetida a experiências de controle da mente A primeira coisa de que Lana Ponting se lembra sobre o Instituto Memorial Allan, um antigo hospital psiquiátrico em Montreal, Canadá, é o cheiro quase medicinal do local. "Não gostei da aparência do lugar. Não me pareceu um hospital", disse ela à BBC de sua casa em Manitoba.

Aquele hospital — que no passado tinha sido a residência de um magnata escocês do setor naval — seria a sua casa durante um mês em abril de 1958, depois de um juiz ter ordenado que a então jovem de 16 anos se submetesse a tratamento por comportamento "desobediente". Foi lá que Ponting se tornou uma das milhares de pessoas submetidas a experimentos como parte da pesquisa ultrassecreta da CIA (a agência americana de inteligência) sobre controle da mente. Agora, ela é uma das duas autoras de uma ação coletiva em nome das vítimas canadenses desses experimentos. Na quinta-feira (13/11), um juiz negou o recurso do Hospital Royal Victoria, abrindo caminho para que o processo prossiga. Segundo seus registros médicos, que ela obteve apenas recentemente, Ponting vinha fugindo de casa e saindo com amigos que seus pais desaprovavam, após uma mudança difícil com sua família de Ottawa para Montreal.

"Eu era uma adolescente comum", ela lembra. Mas o juiz a mandou para o Allan. Uma vez lá, ela se tornou uma participante involuntária de experimentos secretos da CIA conhecidos como MK-Ultra. O projeto da Guerra Fria testou os efeitos de drogas psicodélicas como o LSD, tratamentos de eletrochoque e técnicas de lavagem cerebral em seres humanos sem o seu consentimento. Mais de 100 instituições — hospitais, prisões e escolas — nos EUA e no Canadá estiveram envolvidas.

No Allan, Ewen Cameron, pesquisador da Universidade McGill, drogava pacientes e os fazia ouvir gravações, às vezes milhares de vezes, em um processo que ele chamava de "exploração". BBC The Allan Memorial Institute in Montreal is where the CIA-backed experiments were conducted in Canada Cameron obrigava Ponting a ouvir a mesma gravação centenas de vezes. "A frase se repetia sem parar: 'Você é uma boa menina, você é uma menina má'", lembra Ponting.

A técnica era uma forma de "direção psíquica", afirma a doutoranda Jordan Torbay, que pesquisou os experimentos e suas implicações éticas. "Essencialmente, as mentes dos pacientes eram manipuladas usando sinais verbais", diz ela, acrescentando que ele também analisou os efeitos de medicamentos para dormir, privação sensorial forçada e coma induzido. Os registros médicos mostram que Ponting recebeu LSD, bem como drogas como amital sódico (um barbitúrico), desoxina (um estimulante), além de gás nitroso (um sedativo conhecido como "gás hilariante").