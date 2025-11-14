Por que diabetes tipo 1 é mais grave em crianças pequenas

Nye family Gracie Nye no hospital quando recebeu o primeiro diagnóstico de diabetes tipo 1 Os cientistas descobriram por que o diabetes tipo 1 é mais grave e agressivo quando se desenvolve em crianças pequenas. O tipo 1 é causado pelo ataque do sistema imunológico às células do pâncreas que controlam os níveis de açúcar no sangue.

A equipe de pesquisa mostrou que o pâncreas ainda está em desenvolvimento na infância, especialmente antes dos sete anos, o que o torna muito mais vulnerável a danos. Eles afirmam que novos medicamentos poderiam dar tempo para o pâncreas amadurecer, retardando o avanço da doença. O diabetes tipo 1 afeta cerca de 400 mil pessoas no Reino Unido. Gracie, de oito anos, de Merseyside, ficou subitamente doente no Halloween de 2018. Começou como um leve resfriado, mas piorou rapidamente.

"Ela passou de uma criança de um ano muito feliz, que ia para a creche, dançava e cantava, para quase morrer em menos de 48 horas", diz o pai, Gareth. "O diagnóstico continua sendo a pior parte da nossa vida. De repente, tudo aquilo que antes era simples ficou 10 a 20 vezes mais difícil", afirma. Nye family Família Nye, com Gracie usando óculos cor-de-rosa A família Nye precisou se adaptar rapidamente — controlando tudo o que Gracie comia ou bebia, checando os níveis de açúcar no sangue e aplicando o hormônio insulina para que o corpo dela absorvesse o açúcar presente no sangue.

Hoje, Gracie usa um monitor de glicose e uma bomba de insulina e está "mandando muito bem com o diabetes", diz o pai. "Gracie é uma superestrela", ele acrescenta. Mas por que crianças diagnosticadas tão jovens quanto Gracie — especialmente as menores de sete anos — apresentam uma forma mais agressiva da doença do que aquelas diagnosticadas na adolescência ou depois, continuava sendo um mistério.

O estudo, publicado na revista Science Advances, mostra que isso se deve ao desenvolvimento das células beta que vivem no pâncreas. São essas células que liberam o hormônio insulina quando os níveis de açúcar no sangue sobem depois que comemos. Pesquisadores da Universidade de Exeter analisaram amostras de pâncreas de 250 doadores, o que permitiu observar como as células beta se formam normalmente conforme as pessoas envelhecem — e como elas se comportam no diabetes tipo 1.