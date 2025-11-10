Trump, metas e legado: o discurso de Lula na COP30 em 3 pontos

AFP via Getty Images Lula criticou aqueles que chamou de 'negacionistas do clima' em seu discurso A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) começou nesta segunda-feira (10/11), em Belém, no Pará. Delegações de 194 países vão discutir, pelos próximos 11 dias, o futuro do clima no planeta e medidas para evitar os efeitos da mudança do clima no planeta.

Trata-se, segundo diplomatas brasileiros, do maior investimento da política externa brasileira no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E em seu discurso na cerimônia de abertura, Lula aproveitou o evento para fazer cobranças por metas ambientais mais ousadas, defender medidas do seu próprio governo na área ambiental e criticar o que chamou de "negacionismo climático" logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticar a realização da COP30. Com o discurso, Lula encerrou sua participação na COP30 até o momento. O evento vai até o dia 21 de novembro e é possível, embora não haja confirmação, que ele volte à cidade a depender do andamento das negociações. Veja, em três pontos, os principais destaques do discurso de Lula na abertura da COP30:

Crítica a negacionismo climático Um dos pontos mais contundentes do discurso de Lula foi o que ele criticou os chamados "negacionistas" do clima. "Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas", disse Lula. A fala de Lula não menciona diretamente Donald Trump, mas acontece em meio à ausência do presidente americano à COP30 e um dia depois de ele usar suas redes sociais para criticar a realização da conferência.

"Eles destruíram a floresta tropical do Brasil para construir uma rodovia de quatro pistas para os ambientalistas viajarem. Isso se tornou um grande escândalo", escreveu o presidente americano em seu perfil na rede social Truth Social. Junto com o texto, Trump compartilhou um vídeo de uma reportagem da rede de TV Fox News, sobre a obra de uma estrada construída na área metropolitana de Belém às vésperas da COP30. A ausência de Trump na conferência é vista como um obstáculo para o avanço das negociações sobre o futuro do clima porque os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases do efeito estufa do planeta, atrás apenas da China.

AFP via Getty Images Trump não compareceu à COP30 e fez críticas à realização do evento nas redes sociais Cobrança por ambições Lula também aproveitou seu discurso para cobrar dos países que participam da COP30 que cumpram os compromissos firmados nas conferências anteriores. Além do aspecto climático, a cobrança também tem um viés político, uma vez que há uma preocupação no governo para que a conferência não termine sem resultados concretos. "Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a um grau e meio na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr", disse Lula em seu discurso.