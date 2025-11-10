A ausência do presidente dos EUA e de outros líderes na COP30 levanta dúvidas sobre o propósito da cúpula.

Bem ao centro, o então primeiro-ministro do Reino Unido , David Cameron, sorri ao lado do futuro rei Charles 3º, um pouco à frente do chinês Xi Jinping.

Existe uma fotografia feita há dez anos em Paris que hoje parece uma relíquia. Nela, dezenas de homens e mulheres posam de terno escuro diante de um enorme letreiro com os dizeres COP21 Paris.

Wagner Meier/Getty Images COP30: Cúpula do clima ainda faz sentido se Trump e vários outros líderes a ignoram?

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente chinês, Xi Jinping, não compareceram, assim como os líderes de cerca de 160 outros países. E uma ausência notável foi a do atual presidente dos EUA, Donald Trump .

É uma grande diferença em relação à foto de família tirada na quinta-feira (06/11), com os participantes deste ano da COP30, no Brasil .

Havia tantos líderes presentes naquele dia que foi difícil para o fotógrafo capturá-los todos de uma vez.

Mais à direita, o então presidente dos Estados Unidos , Barack Obama, aparece em conversa com alguém que ficou fora do enquadramento.

Christiana Figueres, ex-chefe do processo climático da Organização das Nações Unidas (ONU) sob cuja liderança foi firmado o Acordo de Paris, disse durante a reunião do ano passado que o processo da COP "não serve mais ao propósito".

O que leva à pergunta: por que realizar um encontro multinacional de duas semanas se tantos líderes não estão presentes?

Na verdade, o governo Trump abandonou totalmente o processo e afirmou que não enviará nenhuma autoridade de alto escalão neste ano.

Então, com as emissões de dióxido de carbono ainda em alta mesmo após 29 dessas conferências — cujo objetivo, afinal, é reduzi-las —, fará alguma diferença realizar mais COPs?

"A política climática agora é, mais do que nunca, sobre quem captura e controla os benefícios econômicos das novas indústrias de energia", afirma Garman.

"A era de ouro da diplomacia multilateral acabou", concorda Joss Garman, ex-ativista ambiental que hoje dirige o Loom, um novo think tank (centro de pesquisa e debate).

Trump revogou restrições à exploração de petróleo, gás e carvão, assinou bilhões de dólares em incentivos fiscais para empresas de combustíveis fósseis e liberou terras federais para extração.

"Essa história de 'mudança climática' é a maior farsa já imposta ao mundo", disse Trump à Assembleia-Geral da ONU em setembro (23/09). "Se vocês não se livrarem desse golpe verde, seus países vão fracassar."

Neste ano, no primeiro dia de volta ao cargo, Trump usou sua caneta presidencial para retirar os EUA do Acordo de Paris, o tratado da ONU de 2015 no qual os países se comprometeram a tentar limitar o aquecimento global a 1,5°C.

Além disso, Trump e sua equipe têm pressionado governos em todo o mundo a abandonar seus programas "patéticos" de energia renovável e a comprar petróleo e gás dos EUA — em alguns casos, sob ameaça de tarifas punitivas. Japão, Coreia do Sul e países europeus concordaram em comprar dezenas de bilhões de dólares em hidrocarbonetos americanos.

O objetivo é claro: Trump afirma querer transformar os EUA na "maior superpotência energética do mundo".

Enquanto isso, trabalha para desmontar a agenda de energia limpa de seu antecessor, Joe Biden.

MAURO PIMENTEL/POOL/AFP via Getty Images O príncipe William e o primeiro-ministro britânico, Sir Keir Starmer, participaram da conferência do clima COP30 da ONU

Subsídios e incentivos fiscais para energia eólica e solar foram drasticamente reduzidos, licenças foram revogadas e projetos, cancelados. O financiamento para pesquisa também sofreu cortes.

"A energia eólica nos EUA é subsidiada há 33 anos — não é tempo suficiente?", disse o secretário de Energia, Chris Wright, quando a BBC o perguntou sobre a política do governo, em setembro. "Depois de 25 ou 30 anos de subsídios, é preciso aprender a andar com as próprias pernas."

John Podesta, assessor de clima que trabalhou com Obama e Biden, vê a situação de outra forma. "Os EUA estão usando uma bola de demolição contra a energia limpa", afirmou. "Eles tentam nos levar de volta não ao século 20, mas ao 19."

JIM WATSON/AFP via Getty Images "Essa 'mudança climática' é a maior farsa já imposta ao mundo", disse o presidente Donald Trump em setembro

No mês passado, um acordo histórico que reduziria as emissões globais do transporte marítimo foi abandonado depois que os EUA, junto com a Arábia Saudita, conseguiram encerrar as negociações.

O movimento preocupa apoiadores das conferências do clima. O que acontece se o caminho seguido pelos EUA levar outros países a reduzir seus compromissos?

Anna Aberg, pesquisadora do Centro de Meio Ambiente e Sociedade do instituto Chatham House, diz que a COP ocorre "em um contexto político muito difícil", considerando a postura de Trump.

"Acho mais importante do que nunca que esta COP envie algum tipo de sinal ao mundo de que ainda existem governos, empresas e instituições agindo contra a mudança climática."

Tarde demais para vencer no tênis de mesa

A estratégia de Trump coloca os EUA em rota de colisão com a China, que também trabalha há décadas para dominar o suprimento global de energia — mas por meio de tecnologia limpa.

Em 2023, as tecnologias verdes responderam por cerca de 40% do crescimento econômico chinês, segundo o site especializado Carbon Brief. Após uma leve desaceleração no ano passado, as fontes renováveis representaram um quarto de todo o novo crescimento e hoje compõem mais de 10% da economia do país.

E, assim como os EUA de Trump, a China atua internacionalmente muito além da COP — está levando seu modelo energético ao mundo.

Costfoto/NurPhoto via Getty Images Enquanto os EUA apostam nos combustíveis fósseis, a China investe pesado em tecnologia verde

A divisão transformou o debate climático: agora ele opõe as duas superpotências globais em uma disputa pelo controle da indústria mais essencial do planeta.

Isso deixa Reino Unido e Europa — além de potências emergentes como Índia, Indonésia, Turquia e Brasil — presos no meio.

Durante a COP deste ano, uma fonte do governo de um grande país desenvolvido afirmou: "De tudo o que mais os apavora, o pior é parecer que estão criticando Trump."

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou no mês passado que a Europa não deve repetir o que chamou de erros do passado e perder outra indústria estratégica para a China.

Ela classificou a perda da base europeia de fabricação de painéis solares para concorrentes chineses mais baratos como "uma lição que não podemos esquecer".

JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images Ursula Von der Leyen alerta que a Europa não deve repetir o que chamou de erros do passado

A Comissão Europeia prevê que o mercado de energias renováveis e outras fontes limpas crescerá de € 600 bilhões (R$ 3,6 trilhões) para € 2 trilhões (R$ 12 trilhões) em uma década — e quer que a Europa capture ao menos 15% desse valor.

Mas essa ambição pode ter chegado tarde demais.

"A China já é a superpotência mundial em tecnologia limpa", diz Li Shuo, diretor do China Climate Hub, do instituto Asia Policy. O domínio da China em energia solar, eólica, veículos elétricos e baterias avançadas, afirma, é hoje "virtualmente inatingível".

Shuo compara a situação a tentar vencer a seleção chinesa de tênis de mesa: "Se você queria superar a China, precisava ter se organizado há 25 anos. Se quiser fazer isso agora, não há esperança."

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images Estados Unidos e China seguem caminhos muito diferentes na área de energia

A China produz mais de 80% dos painéis solares do mundo, proporção semelhante de baterias avançadas, 70% dos veículos elétricos e mais de 60% das turbinas eólicas — todos a preços extremamente baixos.

A recente decisão da União Europeia de elevar tarifas sobre veículos elétricos chineses reflete a dimensão do dilema. Abrir o mercado pode levar ao colapso da indústria automotiva europeia; fechá-lo pode comprometer as metas ambientais.

Restringir o acesso da China a esses mercados pode desacelerar a redução das emissões, diz Garman, da Loom. Mas, segundo Garman, "ignorar questões de segurança econômica, empregos e segurança nacional pode minar o apoio público e político a todo o esforço climático".

COP: novo propósito ou perda de tempo?

Com as mudanças nas prioridades e na política global, Anna Aberg, do instituto Chatham House, afirma esperar que a COP se torne um fórum anual de "prestação de contas" para países e organizações — algo que, segundo ela, continua sendo "um papel importante".

O encontro no Brasil ocorre após o reconhecimento do secretário-geral da ONU, António Guterres, de que a meta de 1,5°C definida em Paris não será atingida — o que ele classificou como "negligência mortal" da comunidade internacional.

O ano passado foi o mais quente já registrado, e 60 dos principais cientistas do clima afirmaram, em junho, que o planeta pode ultrapassar o limite de 1,5°C em apenas três anos, mantidos os níveis atuais de emissões de dióxido de carbono. Mesmo assim, cresce o questionamento sobre a necessidade de uma conferência anual.

"Acho que precisamos de uma grande COP a cada cinco anos. Entre uma e outra, não sei bem para que serve", diz Michael Liebreich, fundador da consultoria Bloomberg New Energy Finance e apresentador do podcast sobre energia verde Cleaning Up.

"Não dá para esperar que os políticos continuem fazendo compromissos cada vez maiores. É preciso tempo para que as indústrias se desenvolvam e as coisas aconteçam. A economia real precisa alcançar as promessas."

BBC O ano passado foi o primeiro já registrado em que a temperatura média global do ar ficou mais de 1,5 °C acima dos níveis do fim do século 19. Um único período de 12 meses, porém, não é considerado uma violação do Acordo de Paris. O calor recorde de 2024 foi ampliado por padrões naturais do clima

Liebreich acredita que seria muito mais produtivo realizar encontros menores, voltados à remoção de barreiras para a energia limpa.

Mas também considera que certos temas, como a implementação, deveriam ser debatidos em lugares mais relevantes — como Wall Street, "onde as pessoas realmente podem financiar projetos" —, e não às margens da floresta amazônica.

Mesmo assim, as negociações desta edição da COP serão importantes. Entre outros pontos, a conferência busca um acordo para criar um fundo de bilhões de dólares de apoio às florestas tropicais do mundo, como a Amazônia e a Bacia do Congo.

Michael Jacobs, ex-assessor de política climática do ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown (2007-2010) e hoje professor de política na Universidade de Sheffield (Reino Unido), acredita que o apoio coletivo contínuo ao processo é essencial.

"É uma mensagem política importante, porque Donald Trump tenta minar o processo coletivo, mas também é um recado às empresas para que continuem investindo na descarbonização, já que os governos seguirão adotando políticas climáticas."

Carl Court/Getty Images A Comissão Europeia prevê que o mercado de energias renováveis e outras fontes limpas chegará € 2 trilhões (R$ 12 trilhões) em uma década

O secretário de Energia do Reino Unido, Ed Miliband, diz acreditar que essas reuniões trouxeram avanços concretos ao envolver países no combate à mudança climática e ao incentivar políticas que tornaram possível a revolução das energias renováveis.

"É árido, é complicado, é angustiante, é cansativo", afirma — "e é absolutamente necessário".

Ainda assim, muitos reconhecem que há bons argumentos para reduzir a escala desses encontros internacionais.

No fim das contas, a verdadeira escolha que se impõe a grande parte das nações presentes é até que ponto alinhar-se à revolução energética limpa liderada pela China — ou dobrar a aposta em uma agenda centrada nos combustíveis fósseis.

Por isso, muitos observadores afirmam que o processo de descarbonização tende a depender menos dos compromissos multilaterais do passado e mais de acordos bilionários entre países, tanto nesta edição da cúpula quanto nas COPs futuras.

More from InDepth