A faxineira que morreu baleada após tentar limpar casa errada nos EUA

CBS A família de María Florinda Ríos Pérez exige justiça das autoridades americanas por sua morte injustificada Como em todo dia, María Florinda Ríos Pérez saiu com seu marido antes do amanhecer para trabalhar como faxineira nos Estados Unidos. No entanto, uma confusão com o endereço a impediu de voltar para casa. No dia 5 de novembro, a mulher, de 32 anos e natural da Guatemala, recebeu um tiro mortal na cabeça ao tentar abrir a porta de uma residência, em um bairro de Whitestown, um subúrbio de Indianápolis, que ela acreditava ser a casa que deveria limpar, mas que acabou sendo o endereço errado.

A polícia informou que encontrou Ríos Pérez sem vida nos braços do marido, Mauricio Velázquez, na varanda da casa na quarta-feira, pouco antes das 7 da manhã no horário local. Autoridades judiciais investigam se apresentarão acusações contra o proprietário da residência. De acordo com as autoridades, agentes haviam atendido a uma chamada sobre uma possível invasão de domicílio no subúrbio de Whitestown. Mas em comunicado, a polícia afirmou que não parecia que o casal tivesse entrado na residência.

O caso foi encaminhado formalmente à promotoria do condado de Boone para revisão e para determinar se serão apresentadas acusações criminais. A polícia não identificou as pessoas que estavam dentro da casa nem quem disparou, declarando na sexta-feira que se trata de um caso "complexo, delicado e em andamento", e que divulgar essa informação seria "inapropriado e potencialmente perigoso". Além disso, a polícia pediu paciência à população e alertou sobre a preocupante divulgação de informações incorretas sobre o caso na internet.

Getty Images A polícia afirma que nem a mulher falecida nem o marido entraram na casa onde o crime ocorreu O relato da família da vítima Mauricio Velázquez declarou à CBS News, parceira da BBC nos EUA, que espera justiça para sua esposa, que era mãe de quatro filhos. Em entrevista à WTTV, também afiliada à CBS, Velázquez afirmou que a bala atravessou a porta da casa. "Deveria ter chamado a polícia primeiro, em vez de atirar assim, sem motivo algum", disse por meio de um intérprete.

"Peço justiça porque a pessoa que fez isso, acredito, não está bem da cabeça", enfatizou o imigrante, entre lágrimas. Rudy Ríos Pérez, irmão da vítima, explicou ao jornal The New York Times que o casal, que havia emigrado há três anos, ia limpar uma propriedade nova na qual nunca haviam estado. Ao chegar ao endereço da casa que acreditavam que deveriam limpar, tentaram abrir sem sucesso a porta principal com as chaves fornecidas pelos clientes. Foi então que, conta Ríos, ocorreu o disparo que atravessou a porta e atingiu a mulher.