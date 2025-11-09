Como é viver com prolapso genital: 'Eu sentia que meus órgãos estavam caindo'

Helen Ledwick "Eu estava com raiva porque ninguém falava sobre isso. Então decidi falar", diz Helen Ledwick Quando Helen Ledwick digitou há quase dez anos no Google "por que sinto que meus órgãos estão caindo", não imaginava que aquela busca marcaria o início de uma mudança profunda em sua vida. A ex-jornalista e podcaster da BBC descobriu que tinha prolapso de órgão pélvico (POP), uma condição que afeta cerca de 1 em cada 12 mulheres após o parto, mas sobre a qual muitas nunca ouviram falar.

O prolapso ocorre quando um ou mais órgãos da pelve, como bexiga, intestino ou útero, se deslocam de sua posição habitual e pressionam a parede da vagina, causando uma protuberância que pode ser sentida dentro ou fora da vagina. A doença não apresenta risco de morte, mas pode afetar o dia a dia, os relacionamentos e a saúde mental. Os sintomas podem incluir uma forte sensação de peso ou de algo descendo pela vagina – o que algumas descrevem como uma sensação de estar "sentada em uma bola de tênis". No caso de Ledwick, o choque veio duas semanas depois de um parto difícil do segundo filho.

"Levantei do sofá e de repente senti tudo se mover", lembra. "Foi como quando um absorvente interno está fora do lugar. Você sente que algo está errado." Confusa e assustada, ela pegou um espelho e o celular para entender o que estava acontecendo. "Eu nunca tinha ouvido a palavra prolapso antes", conta. E desde que começou a falar sobre o assunto, percebeu que ele ainda é um tabu, apesar de comum.

Ledwick acredita que a vergonha e o estigma em torno do tema contribuem para a falta de informação entre mulheres e profissionais de saúde, algo que ela tenta mudar. Helen Ledwick A gravidez e o parto natural aumentam o risco de prolapso, especialmente após um parto difícil Helen Ledwick diz que seu diagnóstico, confirmado por um médico, trouxe confusão e medo. "Eu esperava uma explicação, um tratamento, alguma urgência. Mas o que recebi foi falta de certeza." As orientações iniciais foram evitar atividades que pudessem piorar o quadro, como correr, saltar ou carregar peso.

"Parecia que o conselho era: não viva a sua vida", diz. O isolamento foi mais difícil que os sintomas físicos. "Você vive com vergonha, silêncio e solidão", explica. "Como não se fala sobre isso, você acha que é a única pessoa no mundo passando por aquilo."