Tornado destrói cerca de 80% de cidade e deixa 5 mortos no Paraná; o que se sabe

Corpo de Bombeiros Segundo meteorologistas, o fenômeno foi causado pelo nascimento de um ciclone extratopical que atinge o Sul do país A passagem de um tornado na tarde desta sexta-feira (7/11) arrasou parte do município de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná. Segundo o governo do Estado, 5 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas. Imagens da cidade mostram casas destelhadas, imóveis danificados e postes de energia no chão. As autoridades locais dizem que 80% de Rio Bonito do Iguaçu ficou destruída.

Às 19h de sexta-feira, mais de 3 mil imóveis da cidade estavam sem luz. A distribuição de água também foi afetada. Ao G1, o coronel Jonas Emmanuel Benghi Pinto, subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, afirmou que o cenário é de "guerra". "Nossas equipes disseram que encontraram um cenário de guerra. Temos uma equipe no local trabalhando com cerca bombeiros de várias regiões do Paraná na busca e resgate de pessoas. Nossa prioridade é a busca e o salvamento neste momento", disse. O tornado atingiu a cidade por volta das 17h30 de sexta. Segundo meteorologistas, o fenômeno foi causado pelo nascimento de um ciclone extratopical que atinge o Sul do país.