É realmente necessário beber água com eletrólitos para se manter hidratado após o exercício?

Getty Images Com a quantidade de opções de hidratação disponíveis hoje em dia, é fácil se confundir sobre o que realmente precisamos A boa hidratação, assim como a boa alimentação, são essenciais para a nossa saúde, dizem especialistas. Mas com a grande quantidade de produtos para hidratação disponíveis no mercado, muitos deles trazendo slogans como "melhor do que água", fica difícil saber qual é a forma de hidratação mais apropriada para nós.

Como navegar a oferta de soros orais, bebidas isotônicas e bebidas energéticas que prometem nos hidratar? "Quando você não pratica esportes, a água traz os poucos minerais de que você necessita para se hidratar", disse a especialista em nutrição esportiva Anna Grifols à BBC News Mundo. "As bebidas com eletrólitos foram formuladas para repor o que se perde com a transpiração." Então, que critérios devemos seguir na hora de escolher? Quando é melhor tomar uma bebida com sais, e quando é suficiente tomar um copo de água da torneira? O que são eletrólitos Anna Grifols A nutricionista esportiva Anna Grifols diz que, se não estamos praticando atividade física, a água é suficiente "Os eletrólitos são minerais que, ao se dissolverem na água - no nosso sangue e em outros fluidos corporais - se carregam eletricamente e permitem ao nosso corpo realizar funções vitais", explicou à BBC News Mundo Laura Jorge, fundadora e diretora dos Centros de Nutrição, Psicologia e Saúde Laura Jorge.

"Entre eles, estão sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato e fosfato." "Os eletrólitos ajudam a regular o balanço de líquidos", prossegue Jorge. "O sódio fora da célula e o potássio dentro." "Eles também permitem a transmissão de impulsos nervosos - o cálcio, sódio e potássio facilitam a contração e relaxamento muscular." "E contribuem para manter o PH do sangue estável."

Quando os eletrólitos precisam ser repostos Getty Images Os eletrólitos são necessários quando dois fatores se combinam: a atividade física e o calor O íon que mais se perde quando transpiramos é o sódio, explica Grifols. É por isso que quando fazemos esforço contínuo ou em condições de muito calor, repor o sódio "favorece a hidratação", explica. "Caso contrário, você pode se desidratar, mesmo bebendo água." O grau de atividade física que você está fazendo e as condições ambientais são bons parâmetros a ser seguidos para que você saiba que tipo de hidratação é mais adequada ao seu caso. Laura Jorge disse que, para sessões de menos de uma hora e de baixa intensidade, a água é suficiente.

Mas, quando o corpo começa a perder mais líquido e sais, é melhor fazer ajustes. No inverno, muitas pessoas conseguem treinar até uma hora e meia apenas com água; já no verão ou em ambientes muito úmidos, a partir de 45 minutos já ajuda acrescentar eletrólitos, porque o suor se intensifica, explicou Grifols. E certos tipos de pessoas se beneficiam mais ao repor sais durante o exercício: "Se você tem o suor 'muito salgado' — vai notar pelas manchas brancas na roupa ou na pele —, repor sódio ajuda a manter o desempenho, evitar cãibras e prevenir quedas de pressão e fadiga. Em esportes de resistência, como corridas longas, ciclismo ou triatlo, a atenção aos sais deve ser ainda maior", disse Jorge.