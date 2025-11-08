Aquiles, Falópio, Broca: as histórias de poder por trás dos nomes das partes do corpo humano

Getty Images Gabriele Falloppio explica uma de suas descobertas ao cardeal duque de Ferrara Escondida no corpo humano, existe uma homenagem a um anatomista italiano que morreu muito tempo atrás. E ele não é o único. Todos nós carregamos dentro do corpo nomes de pessoas desconhecidas gravados nos nossos ossos, no cérebro e em outros órgãos.

Alguns desses nomes parecem lendários. O tendão de Aquiles, por exemplo. A faixa situada na parte posterior do tornozelo homenageia um herói grego que morreu com uma flecha que atingiu aquele que era seu ponto fraco. Já o pomo de Adão faz referência à mordida do fruto proibido, relatada na Bíblia. Mas a maior parte desses nomes não é baseada em mitos. Eles pertencem a pessoas reais. Em sua maioria, são anatomistas europeus de séculos atrás, cujo legado se mantém sempre que alguém abre um livro de medicina. Estas palavras são conhecidas como epônimos. Elas designam estruturas anatômicas com o nome de pessoas, não pelo que elas realmente são.

Um exemplo são as trompas de Falópio. Estes pequenos condutores localizados entre os ovários e o útero foram descritos em 1561 pelo anatomista italiano Gabriele Falloppio (1523-1562). Fascinado por tubos, ele também deu seu nome ao canal de Falópio, localizado no ouvido. Getty Images Gabriele Falloppio foi um anatomista e cirurgião italiano que descobriu as trompas que receberiam seu nome, descritas na sua obra Observationes Anatomicae, de 1561. Outro exemplo é a área de Broca, que recebeu este nome em homenagem ao médico francês Paul Broca (1824-1880). Ele estabeleceu a relação entre aquela região do lóbulo frontal esquerdo e a produção da fala. Se você, alguma vez, tiver estudado psicologia ou conhecer alguém que sofreu derrame cerebral, provavelmente terá ouvido falar desta área do cérebro.

Existe também a trompa de Eustáquio, um pequeno condutor que se abre quando bocejamos em um avião. Seu nome é uma homenagem ao italiano Bartolomeo Eustachi (c.1510-1574), que foi médico do Papa no século 16. Todos eles deixaram suas marcas na nossa anatomia — não fisicamente, mas na linguagem. Mas por que conservamos estes nomes ao longo dos séculos? Porque os epônimos são mais do que simples curiosidades médicas. Eles estão intrinsecamente relacionados à cultura da anatomia.