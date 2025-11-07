A foto de brasileira que virou centro de acusação de fraude eleitoral na Índia

PARTIDO DO CONGRESSO DA ÍNDIA Foto de Larissa Nery apareceu em uma entrevista coletiva do político de oposição da Índia Rahul Gandhi, na qual ele faz denúncias de fraude eleitoral Ao sair do trabalho para almoçar em Belo Horizonte na quarta-feira (5/11), a cabeleireira Larissa Nery, de 29 anos, descobriu que tinha virado uma espécie de celebridade na Índia, país que ela nunca visitou. Em poucas horas, sua foto estava estampada na capa de diversos sites de notícias indianos.

Notificações e marcações em todas as suas redes sociais com um vídeo em que ela aparecia em um telão começaram a surgir sem parar no seu celular. "Pensei que fosse alguma brincadeira com IA [inteligência artificial], pessoas me zoando", disse ela à BBC News Brasil. A imagem, porém, não tinha sido criada por inteligência artificial. A foto de Larissa está no centro de uma denúncia política na Índia — em que a oposição acusa o partido do primeiro-ministro Narendra Modi (o BJP) e a Comissão Eleitoral de cometerem fraude eleitoral nas eleições do ano passado no Estado de Haryana. O BJP e a Comissão Eleitoral negam as acusações.

Nesta semana, o líder da oposição na Índia, Rahul Gandhi, exibiu a foto de Larissa em uma entrevista coletiva que teve ampla repercussão no país. Gandhi vem fazendo uma série de acusações contra a Comissão Eleitoral indiana desde o início de agosto. Na entrevista coletiva, ele afirmou que sua equipe analisou os dados da lista de eleitores da Comissão Eleitoral e levantou que, dos aproximadamente 20 milhões de eleitores, 2,5 milhões teriam irregularidades — incluindo registros duplicados, múltiplos votos pelos mesmos eleitores e endereços inválidos.

PARTIDO DO CONGRESSO DA ÍNDIA Político de oposição mostrou registros de 22 eleitores indianos que supostamente continham a mesma foto, da cabeleireira brasileira Larissa Nery Ele atribui a derrota de seu partido nas eleições a essa suposta manipulação da lista de eleitores. Para comprovar suas alegações, ele exibiu vários slides em um telão. Um dos slides mostrava uma compilação de 22 eleitores com nomes e endereços diferentes, mas todos contendo a mesma foto: da cabeleireira brasileira Larissa Nery. "Quem é essa senhora? Quantos anos ela tem? Ela votou 22 vezes em Haryana", disse Gandhi.

"Uma única foto de banco de imagens de uma mulher, tirada pelo fotógrafo brasileiro Matheus Ferrero, foi usada repetidamente em várias inscrições de eleitores sob nomes diferentes." Enxurrada de mensagens e chefe incomodado BBC Larissa Nery disse à BBC News Brasil que recebeu uma enxurrada de mensagens e notificações No Brasil, isso deu início a uma enxurrada de mensagens para a cabeleireira. "As pessoas começaram a me marcar, algumas a me chamar no direct do Instagram (área de mensagens). Eu falei: gente, que loucura é essa? Estão me confundindo com alguém. Mas aí pesquisei no Google e percebi que não era pegadinha", contou Nery à BBC News Brasil.