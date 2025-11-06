Por que Elon Musk pode estar mais perto de se tornar um trilionário

Reuters Pacote trilionário para Musk está condicionado ao cumprimento de algumas metas ambiciosas para a Tesla Acionistas da Tesla aprovaram nesta quinta-feira (06/11) um pacote de remuneração recorde para o CEO (diretor-executivo) da empresa, Elon Musk, que pode chegar a quase US$ 1 trilhão. Se conseguir cumprir várias metas e conquistar essa remuneração, Musk se tornaria o primeiro trilionário do mundo.

O acordo, sem precedentes, teve 75% dos votos e recebeu aplausos estrondosos da plateia na assembleia anual da empresa. Musk, que já é o homem mais rico do mundo, precisa aumentar drasticamente o valor de mercado da empresa de carros elétricos ao longo de 10 anos. Se ele conseguir isso e atingir várias outras metas, será recompensado com centenas de milhões de novas ações. A magnitude do possível pagamento gerou críticas, mas o conselho da Tesla argumentou que Musk poderia deixar a empresa se o acordo não fosse aprovado — e que a companhia não podia se dar ao luxo de perdê-lo.

Após o anúncio, Musk subiu ao palco em Austin, nos Estados Unidos, e dançou ao som de gritos com seu nome. "O que estamos prestes a iniciar não é apenas um novo capítulo do futuro da Tesla, mas um livro completamente novo", disse ele. "Outras assembleias de acionistas são um tédio, mas as nossas são incríveis. Olha só isso. É sensacional", comemorou.

Os objetivos que Musk precisa cumprir na próxima década para maximizar seus ganhos incluem aumentar o valor de mercado da Tesla de US$ 1,4 trilhão (no momento desta publicação) para US$ 8,5 trilhões. Ele também precisa colocar um milhão de veículos autônomos robotáxis em operação comercial. Mas suas primeiras declarações nesta quinta-feira focaram no robô Optimus, que tem aspecto humano e é projetado para realizar tarefas repetitivas e variadas.

Isso frustou alguns analistas e entusiastas da Tesla que querem que Musk se concentre em revitalizar o ramo de veículos elétricos da empresa. Reuters Musk disse que todo mundo gostaria de um robô Optimus Mais tarde, Musk se referiu ao FSD, sigla de "direção totalmente autônoma" em inglês, dizendo que a empresa está "quase confortável" em permitir que os motoristas "enviem mensagens de texto enquanto dirigem". Órgãos reguladores dos EUA estão investigando o recurso de direção autônoma da Tesla após vários acidentes — como carros passando por semáforos vermelhos ou dirigindo na contramão, alguns resultando em acidentes e ferimentos.