Rama Duwaji: quem é a mulher do prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani?

Reuters Com 28 anos de idade, Rama Duwaji será a primeira-dama mais jovem da história da cidade americana de Nova York. E os holofotes se voltaram para ela assim que seu marido, Zohran Mamdani, venceu as eleições para a prefeitura da cidade, na noite de terça-feira (4/11). No seu discurso da vitória, o prefeito eleito fez uma saudação especial para a esposa, que estava bem atrás dele.

"E, para minha incrível esposa, Rama, hayati ['minha vida', em árabe], não há ninguém que eu preferiria ter ao meu lado neste momento — e em todos os momentos", declarou ele. Duwaji é uma artista com raízes na Síria que mora em Nova York. Seu trabalho costuma explorar temas do Oriente Médio. As obras de Duwaji já apareceram na BBC News, nos jornais The New York Times e The Washington Post, na revista Vice e no museu Tate Modern, em Londres. "Rama não é apenas minha esposa. É uma artista incrível, que merece ser conhecida pelo seu trabalho", escreveu Mamdani nas redes sociais em 12 de maio, ao anunciar que eles haviam se casado três meses antes.

"Oh, meu Deus, ela é de verdade", brincou Duwaji, em um comentário na mesma postagem. O casal se conheceu no aplicativo de namoros Hinge. "Ou seja, ainda há esperança nesses aplicativos", declarou Mamdani em entrevista ao portal The Bulwark. Getty Images Duwaji raramente era vista durante a campanha eleitoral do marido até recentemente. Os principais oponentes afirmavam que o então legislador estadual de 33 anos estaria "escondendo" sua esposa.

Sua ausência era notável, considerando que os candidatos nos Estados Unidos costumam exibir suas esposas, para demonstrar seu compromisso com os valores familiares. Mamdani respondeu às críticas sobre a ausência da esposa na sua postagem de maio, incluindo uma série de fotografias mostrando seu casamento no cartório municipal de Nova York. "Se você der uma olhada no Twitter hoje ou em qualquer outro dia, verá como a política pode ser cruel", escreveu ele.

"Normalmente, eu ignoro, sejam as ameaças de morte ou pedidos pela minha deportação. Mas é diferente quando é sobre aqueles que amamos... Vocês podem criticar minhas opiniões, mas não minha família." Duwaji optou por permanecer longe dos holofotes, mesmo quando a popularidade do marido disparou. Mas o que se diz é que ela é uma força motriz nos bastidores, segundo a CNN. A rede de TV afirma que ela trabalhou na finalização da marca que identificava Mamdani, incluindo a iconografia e a fonte usadas nos seus materiais de campanha de cor amarela, laranja e azul.