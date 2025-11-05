Agência antidrogas do governo Trump lamenta morte de policiais no Rio e oferece apoio a Castro

Getty Images Governo americano enviou carta ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro na terça-feira (4/11) A Agência de Combate às Drogas federal (DEA, na sigla em inglês) do governo de Donald Trump encaminhou ao governo do Rio de Janeiro uma carta em que lamenta a morte dos quatro policiais na operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha na semana passada. A ação policial, que segundo as autoridades fluminenses tinha como objetivo conter a expansão do Comando Vermelho, é a mais letal já registrada no Brasil. No total, 121 pessoas morreram.

O documento, enviado na terça-feira (4/11), é assinado por James Sparks, chefe da Drug Enforcement Administration (DEA), e destinado ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victos Santos. No texto, o governo americano elogia a coragem dos policiais e se coloca à disposição para "qualquer apoio que se faça necessário". "Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública", diz um dos trechos da carta. "Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamo-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário."

Em nota enviada nesta quarta-feira (5/11), Victor Santos disse que o apoio dos Estados Unidos não dá "qualquer permissão a ações do governo americano em solo brasileiro". Segundo ele, ao se colocar à disposição do Rio de Janeiro, o DEA se refere a "troca de informações com instituições de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos, já que se trata de crime com ramificações internacionais" "Essa interlocução nada tem a ver com qualquer permissão a ações do governo americano em solo brasileiro. Até porque não é permitido pela legislação brasileira", diz o secretário.

EPA/SHUTTERSTOCK Carta foi assinado por James Sparks, chefe da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos O governo dos EUA e do Estado do Rio de Janeiro têm usado a palavra narcoterroristas para designar traficantes. Durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (28/11), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a operação como uma ação contra "narcoterroristas". Esse mesmo termo já foi usado pelo secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, para falar sobre os ataques aéreos americanos a embarcações no mar do Caribe e no Pacífico, acusadas pelos EUA de estarem traficando drogas para o país.