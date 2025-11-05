Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Agência antidrogas do governo Trump lamenta morte de policiais no Rio e oferece apoio a Castro
Agência BBC

Agência antidrogas do governo Trump lamenta morte de policiais no Rio e oferece apoio a Castro

Governo americano enviou carta ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro na terça-feira (4/11)
Autor Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo
Autor
Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Presidente Trump na Casa Branca
Getty Images
Governo americano enviou carta ao secretário de Segurança do Rio de Janeiro na terça-feira (4/11)

A Agência de Combate às Drogas federal (DEA, na sigla em inglês) do governo de Donald Trump encaminhou ao governo do Rio de Janeiro uma carta em que lamenta a morte dos quatro policiais na operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha na semana passada.

A ação policial, que segundo as autoridades fluminenses tinha como objetivo conter a expansão do Comando Vermelho, é a mais letal já registrada no Brasil. No total, 121 pessoas morreram.

O documento, enviado na terça-feira (4/11), é assinado por James Sparks, chefe da Drug Enforcement Administration (DEA), e destinado ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victos Santos.

No texto, o governo americano elogia a coragem dos policiais e se coloca à disposição para "qualquer apoio que se faça necessário".

"Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública", diz um dos trechos da carta.

"Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamo-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário."

Em nota enviada nesta quarta-feira (5/11), Victor Santos disse que o apoio dos Estados Unidos não dá "qualquer permissão a ações do governo americano em solo brasileiro".

Segundo ele, ao se colocar à disposição do Rio de Janeiro, o DEA se refere a "troca de informações com instituições de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos, já que se trata de crime com ramificações internacionais"

"Essa interlocução nada tem a ver com qualquer permissão a ações do governo americano em solo brasileiro. Até porque não é permitido pela legislação brasileira", diz o secretário.

Agentes da DEA caminhando em meio a várias pessoas
EPA/SHUTTERSTOCK
Carta foi assinado por James Sparks, chefe da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos

O governo dos EUA e do Estado do Rio de Janeiro têm usado a palavra narcoterroristas para designar traficantes.

Durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (28/11), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a operação como uma ação contra "narcoterroristas".

Esse mesmo termo já foi usado pelo secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, para falar sobre os ataques aéreos americanos a embarcações no mar do Caribe e no Pacífico, acusadas pelos EUA de estarem traficando drogas para o país.

Para eles, traficantes de drogas agem como terroristas ao usar violência desmedida na busca por seus objetivos.

Esta semana, após a megaoperação no Rio de Janeiro, os governos de Argentina e Paraguai — ambos alinhados a Trump — anunciaram que passaram a classificar o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como grupos terroristas.

A administração de Trump já inclui em sua lista de organizações terroristas grupos criminosos latino-americanos, como o venezuelano Tren de Aragua e seis cartéis mexicanos.

E manifestou, mais de uma vez, sua vontade de incluir facções brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho.

Em visita a Brasília em maio, o responsável pelo setor de sanções do Departamento de Estado, David Gamble, solicitou formalmente que o Brasil adotasse a designação.

Ele argumentou que essas facções criminosas têm conexões com cartéis internacionais e representam uma ameaça à segurança dos Estados Unidos.

O governo brasileiro, porém, rejeitou o pedido. O argumento citado na época foi o de que facções como PCC e CV não se enquadram na definição de terrorismo da legislação brasileira.

A Lei Antiterrorismo (Lei 13.260/2016) brasileira considera terrorismo atos "cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública".

Coletiva de imprensa no Rio de Janeiro com a presença de várias autoridades do governo, entre elas Castro
Getty Images
Cláudio Castro classificou a ação policial como 'operação contra narcoterroristas'

Mas, após a operação no Rio, parlamentares e governadores da oposição ao governo federal têm se mobilizado para mudar isso e classificar como grupos terroristas as facções criminosas que atuam no país — como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

No Congresso está sendo discutindo pelo menos dois projetos de lei que ampliam o conceito de terrorismo previsto na Lei Antiterrorismo de 2016 para incluir o tráfico de drogas.

O projeto de lei 724/2025, do Coronel Meira (PL-PE), avançou este mês na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e propõe ampliar essa definição para incluir narcoterrorismo.

"Ataques a ônibus, escolas, batalhões, delegacias e até hospitais têm a finalidade de gerar terror social e paralisar a resposta estatal. É exatamente este o conceito jurídico de terrorismo: violência com o intuito de causar pânico e desorganização coletiva", diz o relator do projeto, o deputado Fabio Costa (PP-AL).

Especialistas entrevistados pela BBC criticam o uso de leis de combate ao terrorismo para lidar com crimes de tráfico.

Para o ex-policial e pesquisador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Roberto Uchôa, a simples redesignação de facções criminosas como grupos terroristas "não teria efeitos práticos significativos no combate a grupos como o PCC e o CV".

E além disso, segundo ele, uma nova lei nesse sentido teria um efeito indesejado para a economia brasileira — e talvez de grande impacto.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar