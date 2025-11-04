'Tentei esticar ao máximo a pouca comida que tenho': os 40 milhões de americanos em risco de perder a ajuda que garante sua sobrevivência

BBC Chantille Manuel deixou a dependência para trás e reconstruiu sua vida profissional, mas ainda enfrenta dificuldades para alimentar sua família Chantille Manuel dedicou os últimos cinco anos a transformar sua vida. Moradora da Flórida, nos Estados Unidos, ela conseguiu se recuperar da sua dependência, perdeu mais de 64 kg e lançou seu próprio negócio: um salão de beleza.

Mesmo com todas estas conquistas, Manuel enfrenta dificuldades para alimentar sua família. Ela depende da assistência social para sobreviver, tanto das igrejas locais, quanto do governo americano. "Não quero depender de ninguém, quero ser autossuficiente", lamenta ela. Manuel é uma entre mais de 40 milhões de americanos ameaçados de ficar sem assistência alimentar neste início de novembro. O motivo é o fechamento parcial do governo americano, causado pela falta de acordo sobre a nova lei orçamentária pelo Congresso do país. Um em cada oito americanos faz uso do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP, na sigla em inglês), similar ao Bolsa Família no Brasil. O programa é fundamental para permitir que muitas pessoas, como Manuel, possam comprar alimentos.

Como no Bolsa Família, o SNAP funciona por meio de cartões de débito recarregáveis, que as pessoas podem usar para comprar alimentos. Mas os funcionários encarregados do programa alertaram que não iriam contar com os fundos necessários para pagar todos os benefícios a partir de 1° de novembro. Manuel gastou o restante do dinheiro que recebeu do programa SNAP em outubro uma semana antes do final do mês. Ela comprou artigos como café, creme para café e atum.

Quando fez as compras, Manuel não conseguiu parar para pensar se o governo encontraria ou não uma solução antes do início do mês para manter o programa. "Ou estará disponível, ou não estará", considera ela. "Por isso, achei melhor comprar o que preciso neste momento." 'Salva-vidas fundamental' O impasse se apresentou quando, no início de novembro, o governo Donald Trump se recusou a utilizar um fundo de contingência que teria permitido manter os benefícios. O governo defendeu que era necessário manter o fundo para possíveis emergências, como desastres naturais.

Na terça-feira, no entanto, o governo Trump anunciou que utilizará o dinheiro para manter ao menos parte do auxílio. A decisão de utilizar fundos emergenciais e, consequentemente, reduzir o benefício, surge após determinações judiciais em Massachusetts e Rhode Island. Juízes federais deram ao governo Trump um prazo final na segunda-feira para apresentar um plano sobre como pagaria os benefícios, argumentando que o governo deveria usar os US$5,25 bilhões em fundos de contingência para garantir pagamentos parciais.