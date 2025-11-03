'Trabalho de vocês é aí fora, não aqui dentro': a faxineira presa por não deixar polícia entrar em casa e fazer live durante operação contra o CV na Penha

Reuters Selma Elias de Jesus, de 62 anos, conta que passou a terça-feira (28/10) inteira na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, tentando liberar a filha da prisão, mas não obteve sucesso. A faxineira Gabriela Cristina Elias de Jesus, que é moradora da Penha, foi presa na manhã da megaoperação policial contra o Comando Vermelho por se recusar a deixar policiais sem mandado entrarem em sua casa e por gravar uma live que mostra que só havia mulheres, crianças e um adolescente dentro da residência.

A operação policial terminou com ao menos 121 mortos, incluindo quatro policiais. Essa foi a operação policial mais letal da história do Brasil. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que Gabriela foi solta posteriomente, mas ainda deve responder a um processo por desacatar os policiais e por suposta associação ao tráfico. A acusação argumenta que os agentes públicos teriam buscado abrigo contra disparos ao entrar na casa e que a live de Gabriela os teria exposto ao risco por revelar sua localização em tempo real. Além disso, o MP relata que, em período não citado, Gabriela teria visitado na prisão uma pessoa procurada por tráfico.

"O que é uma associação para o tráfico? A pessoa que de uma forma estável, repetida, auxilia a prática desse crime específico. Uma live não caracteriza uma associação estável, nada mais é do que ela se protegendo contra a invasão da casa dela. Visitar qualquer pessoa jamais pode ser entendido como indício de associação para o trafico. Do contrário todas as mães, irmãs, filhas e avós seriam suspeitas do mesmo crime", disse à BBC News Brasil o professor de direito penal da FGV Direito Rio Thiago Bottino. A mãe de Gabriela disse à BBC na quarta-feira que a filha tentou proteger as amigas e crianças que estavam dentro da casa no momento da ação. "Eles (os policiais) estavam querendo entrar dentro da casa dela, só que não tinha ninguém. Só tinha mulher e criança. E ela não queria deixar eles entrarem. Ela falou: 'a operação de vocês, o trabalho de vocês é aí fora. Não é aqui dentro'", disse Selma. Apesar da tentativa de argumentação, a mãe conta que a polícia acabou entrando na casa de qualquer forma, arrebentando o portão.

Na argumentação pela prisão de Gabriela, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que ela "passou a confrontar verbalmente os agentes, informando que os policiais estariam 'invadindo casa de morador'". Ainda segundo o MP, os agentes "apenas buscavam abrigo contra os disparos" e teriam dito isso à moradora. O professor de direito Thiago Bottino esclarece que não há autorização para que os policiais entrem sem mandado judicial na casa das pessoas. "Os policiais só podem entrar na casa das pessoas quando eles tiverem um mandado judicial específico para o local", explica.

"Infelizmente, a gente tem visto juízes expedindo mandados de prisão genéricos, uma coisa totalmente enlouquecida do ponto de vista jurídico, 'pode entrar no Complexo da Penha', 'pode entrar no Complexo do Alemão'. Não existe autorização na lei para você fazer uma busca genérica em local genérico." Há uma ressalva, no entanto, para o argumento dado pelo Ministério Público em relação ao caso de Gabriela. "Se eles estavam querendo se abrigar na casa dela porque estavam durante um tiroteio, embora seja algo proibido, ao mesmo tempo é autorizado, a gente vai chamar de estado de necessidade. A pessoa, diante de uma situação de perigo, pratica uma conduta proibida", avalia Bottino. EPA Moradores de várias comunidades no Rio protestaram contra operação da terça-feira 'Derrubaram ela no chão' Selma reclama ainda das agressões que a filha e outras mulheres e crianças presentes na casa afirmam ter sofrido por parte dos agentes.