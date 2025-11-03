Sou o homem mais sortudo do mundo, mas também estou sofrendo, diz único sobrevivente do acidente da Air India

BBC Em entrevista a BBC, Viswashkumar Ramesh chorou ao falar sobre a perda do irmão no acidente O único sobrevivente da queda do avião da Air India — que matou 241 pessoas a bordo — disse que se sente o "homem mais sortudo" do mundo, mas que também está sofrendo física e mentalmente. Viswashkumar Ramesh sobreviveu aos destroços do voo com destino a Londres, que caiu em Ahmedabad, em uma cena extraordinária que impressionou o mundo.

Ele afirmou que foi um "milagre" ter escapado, mas contou que perdeu tudo: seu irmão mais novo, Ajay, estava sentado a poucas fileiras de distância e morreu no acidente, ocorrido em junho. Desde que voltou para casa, em Leicester, Ramesh tem enfrentado transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), segundo seus assessores, e não tem conseguido conversar com a esposa e o filho de quatro anos. O Boeing 787 foi tomado pelas chamas logo após a decolagem no oeste da Índia. Vídeos chocantes divulgados na época mostravam Ramesh caminhando para longe dos destroços com ferimentos aparentemente leves, enquanto uma nuvem de fumaça se erguia ao fundo.

Em entrevista à BBC News, visivelmente emocionado, Ramesh — cuja primeira língua é o gujarati — disse: "Sou o único sobrevivente. Ainda não consigo acreditar. É um milagre. Perdi meu irmão também. Ele era meu alicerce. Nos últimos anos, sempre esteve ao meu lado."

Ele descreveu o impacto devastador que a tragédia teve em sua vida familiar: "Agora estou sozinho. Fico no meu quarto, sem falar com minha esposa ou meu filho. Só quero ficar sozinho em casa", contou. Na época, ele falou de seu leito no hospital na Índia, descrevendo como conseguiu soltar o cinto de segurança, rastejar para fora dos destroços e, durante o tratamento dos ferimentos, chegou a se encontrar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Entre as vítimas — passageiros e tripulantes —, 169 eram cidadãos indianos e 52 britânicos, além de 19 pessoas que morreram em solo. Um relatório preliminar sobre o acidente, divulgado em julho pelo Escritório de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia, apontou que o fornecimento de combustível para os motores foi interrompido poucos segundos após a decolagem. As investigações continuam, e a companhia aérea afirmou que o cuidado com o senhor Ramesh e com todas as famílias afetadas pela tragédia "permanece nossa prioridade absoluta". Esta é a primeira vez que o homem de 39 anos fala com a imprensa desde que voltou ao Reino Unido. Diversos veículos de comunicação foram convidados para entrevistas, e uma equipe de documentário também filmava no local.