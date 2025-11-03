O surpreendente estudo que usou camisinhas para estudar cigarras na Amazônia

Divulgação/Instituto Serrapilheira Torres de argila com urina construídas por cigarras na Amazônia despertaram curiosidade de pesquisadores Conhecidas pelo som característico que produzem, as cigarras são um grupo de insetos que abrange mais de três mil espécies diferentes espalhadas pelo mundo. Mas uma espécie típica da Amazônia, a Guyalna chlorogena, chama atenção por um comportamento curioso: ela constrói pequenas torres de argila misturada com urina ao sair do solo.

Segundo Pedro Pequeno, professor e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia SinBiAm (INCT-SinBiAm), as cigarras passam a maior parte da vida debaixo da terra, se alimentando da seiva das raízes. Quando estão na fase final da vida, já saindo do solo para fazer a metamorfose e virarem adultos, é que esses insetos constroem as torres. "As torres vão aumentando gradualmente, noite após noite, elas [as cigarras] vão construindo aos poucos, durante alguns meses", detalha. Apesar das torres serem relativamente conhecidas na região amazônica, Pequeno diz que a função delas era desconhecida.

E isso intrigou um grupo de brasileiros que participava do Programa de Formação em Ecologia Quantitativa, do Instituto Serrapilheira, que tem o objetivo de capacitar pesquisadores na área de ecologia. "Desde o início, nas trilhas exploratórias, as torres da cigarra chamaram muito a nossa atenção, elas pareciam uma vila de fadas que saía do chão. E o que era mais curioso é que não tinha nenhuma explicação para isso", conta a bióloga Marina Méga, doutoranda da UFRJ que fazia parte do grupo. Afinal, qual a finalidade dessas torres?

Hipóteses Duas hipóteses foram elaboradas pelos pesquisadores. A primera era que essas estruturas serviam como um mecanismo de proteção e defesa das cigarras, diminuindo o risco delas serem vítimas de um predador no período de ninfa. "Porque quando chega nessa fase de metamorfose, a cigarra sai, emerge e faz essa troca de pele para assumir a forma adulta, mas esse processo é demorado, e quando ela faz isso, ela fica grudada ali na parte de fora da torre, imóvel. Se aparece algum predador ali, ela morre", explica Pequeno.

O fato da torre ter em sua composição a urina também levantou a possibilidade de servir como uma espécie de repelente para inibir os predadores. Divulgação/Instituto Serrapilheira Pesquisadores usaram 40 preservativos para testar hipótese de trocas gasosas nas torres de cigarra A segunda hipótese é que as torres permitiam trocas gasosas para que as cigarras pudessem respirar dentro das estruturas. "O solo é um ambiente com pouco oxigênio e muito dióxido de carbono, então esses bichos pequenos que vivem no solo, eles naturalmente passam por uma adaptação para lidar com essa situação", explicou Pequeno.