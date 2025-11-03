Lula sobre tarifaço: 'Trump me garantiu que fará acordo, e vai ser mais rápido do que muita gente pensa'

Getty Lula diz ter pedido a Trump a suspensão do tarifaço e das sanções a autoridades brasileiras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (27/10) na Malásia que Donald Trump se comprometeu a negociar rapidamente um acordo com o Brasil sobre as tarifas de 50% impostas pelos EUA a produtos brasileiros. "Ele [Trump] garantiu que vamos ter um acordo. E acho que será mais rápido do que muita gente pensa", disse Lula durante uma coletiva de imprensa.

Lula afirmou que Brasil e EUA devem participar de novas rodadas de negociações sobre as tarifas "nas próximas semanas" em Washington. "Estou convencido de que, em poucos dias, teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil, para que a vida siga boa e alegre, do jeito que dizia Gonzaguinha em sua música", disse o brasileiro. As declarações foram feitas um dia após Lula se encontrar com Trump na Malásia. Na reunião com Trump, o brasileiro disse ter pedido ao americano "a suspensão da taxação e revisão das punições aos nossos ministros", referindo-se a sanções aplicadas pelos EUA a magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) e autoridades de seu governo.

O brasileiro voltou a chamar as sanções de "infundadas e baseadas em informações erradas". Lula disse que Trump "ficou surpreso" ao ouvir que as sanções americanas haviam atingido até a filha de 10 anos do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT). Padilha foi sancionado em agosto por ter participado da elaboração do programa Mais Médicos. Segundo o governo americano, o programa consistiu em um "esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano", em referência à participação de médicos cubanos no programa entre 2013 e 2018.

O ministro, sua esposa e filha tiveram os vistos americanos cancelados. Já oito magistrados do STF - entre os quais o ministro Alexandre de Moraes - foram sancionados com base na Lei Magnitsky, criada para punir estrangeiros que os EUA consideram autores de graves violações de direitos humanos. Na entrevista coletiva, Lula disse que questões políticas entre Brasil e Estados Unidos - incluindo as sanções aos ministros - serão tratadas apenas por ele e por Trump, ao passo que assessores dos dois governos negociarão temas comerciais, como as tarifas a produtos brasileiros.