Canva, Snapchat, Roblox: por que aplicativos de centenas de empresas ficaram fora do ar, segundo serviço de nuvem da Amazon

Getty Images Milhões de sites e apps usam serviços de computação de nuvem da AWS Alguns grandes sites e aplicativos acessados em diversos países do mundo ficaram fora do ar nesta segunda-feira (20/1) devido a uma falha na Amazon Web Services (AWS). A AWS é a divisão de computação em nuvem da Amazon, e sua infraestrutura sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas. Canva, Snapchat, Duolingo e Roblox são alguns dos serviços afetados.

A AWS afirma ter corrigido o problema que interrompeu muitos dos maiores sites e aplicativos do mundo, cuja origem estaria no centro de operações no Estado americano da Virginia. Mas uma recuperação completa de todos os serviços ainda levará mais algum tempo, segundo a empresa. A lista de serviços afetados ao longo do dia inclui: Snapchat

Zoom

Roblox

Clash Royale

My Fitness Pal

Life360

Clash of Clans

Fortnite

Canva

Wordle

Signal

Coinbase

Duolingo

Slack

Smartsheet

PokemonGo

Epic Games

PlayStation Network

Peloton

Rocket League No Reino Unido, foram registrados problemas em aplicativos de bancos e até mesmo na HM Revenue and Customs (o órgão da receita britânica). Logo após o início do problema, a AWS havia dito ter identificado "uma possível causa para as taxas de erro das APIs do DynamoDB na região US-EAST-1 (Leste 1 dos EUA)".

O Downdetector, um serviço que monitora interrupções de serviços na internet, disse à BBC que recebeu mais de 6,5 milhões de relatos de problemas em todo o mundo apenas nesta manhã — mais que o dobro dos 1,8 milhão de relatos recebidos normalmente a cada dia. Mais de mil empresas teriam sido afetadas. Especialistas dizem que é pouco comum que diversos sites caiam ao mesmo tempo por causa de apenas uma única interrupção de serviço, mas que isso pode estar ficando mais frequente porque muitas plataformas usam o mesmo provedor para seus serviços. A Amazon Web Services, por exemplo, é uma grande provedora de serviços de computação em nuvem. Quando há algum problema, ele pode se espalhar para o vasto número de sites que dependem dela.

Outras empresas que oferecem serviços semelhantes são a Microsoft, Google, IBM e Oracle. Interrupções na internet como essas podem desencadear um aumento no número de golpes, afirma Charlotte Wilson, chefe de negócios da empresa Checkpoint Software Technologies. "A inteligência artificial tem sido usada para customizar e-mails fraudulentos, tornando-os mais pessoais em momentos como este", afirma ela, referindo-se a e-mails que podem oferecer descontos falsos pedindo desculpas pela interrupção ocorrida anteriormente.