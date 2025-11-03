Canva, Snapchat, Roblox: por que aplicativos de centenas de empresas ficaram fora do ar, segundo serviço de nuvem da Amazon

Canva, Snapchat, Roblox: por que aplicativos de centenas de empresas ficaram fora do ar, segundo serviço de nuvem da AmazonA Amazon Web Service sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas que ficaram fora do ar nesta segunda-feira.
Alguns grandes sites e aplicativos acessados em diversos países do mundo ficaram fora do ar nesta segunda-feira (20/1) devido a uma falha na Amazon Web Services (AWS). A AWS é a divisão de computação em nuvem da Amazon, e sua infraestrutura sustenta milhões de sites e plataformas de grandes empresas.
Canva, Snapchat, Duolingo e Roblox são alguns dos serviços afetados.
A AWS afirma ter corrigido o problema que interrompeu muitos dos maiores sites e aplicativos do mundo, cuja origem estaria no centro de operações no Estado americano da Virginia. Mas uma recuperação completa de todos os serviços ainda levará mais algum tempo, segundo a empresa.
A lista de serviços afetados ao longo do dia inclui:
- Snapchat
- Zoom
- Roblox
- Clash Royale
- My Fitness Pal
- Life360
- Clash of Clans
- Fortnite
- Canva
- Wordle
- Signal
- Coinbase
- Duolingo
- Slack
- Smartsheet
- PokemonGo
- Epic Games
- PlayStation Network
- Peloton
- Rocket League
No Reino Unido, foram registrados problemas em aplicativos de bancos e até mesmo na HM Revenue and Customs (o órgão da receita britânica).
Logo após o início do problema, a AWS havia dito ter identificado "uma possível causa para as taxas de erro das APIs do DynamoDB na região US-EAST-1 (Leste 1 dos EUA)".
O Downdetector, um serviço que monitora interrupções de serviços na internet, disse à BBC que recebeu mais de 6,5 milhões de relatos de problemas em todo o mundo apenas nesta manhã — mais que o dobro dos 1,8 milhão de relatos recebidos normalmente a cada dia. Mais de mil empresas teriam sido afetadas.
Especialistas dizem que é pouco comum que diversos sites caiam ao mesmo tempo por causa de apenas uma única interrupção de serviço, mas que isso pode estar ficando mais frequente porque muitas plataformas usam o mesmo provedor para seus serviços.
A Amazon Web Services, por exemplo, é uma grande provedora de serviços de computação em nuvem. Quando há algum problema, ele pode se espalhar para o vasto número de sites que dependem dela.
Outras empresas que oferecem serviços semelhantes são a Microsoft, Google, IBM e Oracle.
Interrupções na internet como essas podem desencadear um aumento no número de golpes, afirma Charlotte Wilson, chefe de negócios da empresa Checkpoint Software Technologies.
"A inteligência artificial tem sido usada para customizar e-mails fraudulentos, tornando-os mais pessoais em momentos como este", afirma ela, referindo-se a e-mails que podem oferecer descontos falsos pedindo desculpas pela interrupção ocorrida anteriormente.
"Vítimas de infraestrutura crítica geralmente só são contatadas diretamente se suas informações pessoais forem roubadas,mas os usuários devem sempre entrar em contato diretamente com a empresa antes de clicar em qualquer link", diz Wilson.
Ela reitera que essa interrupção é um lembrete de que as pessoas devem salvar informações importantes offline e fazer backup de dados importantes em mais de um lugar, como em um disco rígido externo.
"Tenha vários backups e não dependa de um único provedor de serviços", afirma.