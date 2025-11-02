'Traição': a fúria de pecuaristas americanos com plano de Trump de comprar mais carne bovina argentina

Getty Images A ideia do governo era quadruplicar a cota tarifária de importação de carne bovina argentina Quando estava prestes a terminar o ensino médio, o avô de Christian Lovell lhe disse, enquanto estavam sentados em um caminhão, que pensasse no futuro. Como a vida no campo é dura, aconselhou-o a cursar uma universidade e construir uma carreira para ter uma vida mais estável e garantir o futuro financeiro. Ele seguiu o conselho e, anos depois, Lovell voltou ao rancho da família, em Illinois, nos Estados Unidos.

"É uma paixão, um estilo de vida", disse à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. "Ser pecuarista não é um trabalho como qualquer outro, é algo que levamos no sangue." Com essa mesma paixão, Lovell defende os pecuaristas americanos diante do plano do governo do presidente americano, Donald Trump, de permitir a entrada de uma quantidade maior de carne bovina argentina para reduzir os preços do produto nos EUA. Assim como muitos outros criadores do país, Lovell está decepcionado e furioso com o anúncio presidencial. A proposta, afirma, "é uma traição aos pecuaristas americanos". "Sentimos que ele nos vendeu a um concorrente estrangeiro, que nos deixou para trás."

Tudo começou quando o presidente americano anunciou, em meados de outubro, que seu governo havia chegado a um acordo para reduzir o preço da carne bovina ao consumidor. "Estamos trabalhando na questão da carne bovina e acredito que temos um acordo que vai reduzir o preço", declarou Trump, sem dar mais detalhes. Dias depois, voltou a mencionar o tema no avião presidencial.

"Compraríamos carne da Argentina", disse. "Se fizermos isso, os preços da carne vão cair." As declarações geraram uma onda de reações entre os pecuaristas americanos, um grupo que tradicionalmente vota no Partido Republicano e conta com fervorosos admiradores do presidente. Segundo a imprensa americana, citando fontes da Casa Branca, o que está em discussão é a possibilidade de quadruplicar a cota tarifária de importação de carne bovina argentina, passando de 20 mil toneladas para 80 mil toneladas.

The Washington Post vía Getty Images Trump quer importar mais carne argentina para baixar os preços no mercado americano Em meio à controvérsia, a secretária de Agricultura dos EUA, Brooke Rollins, afirmou em uma entrevista que o presidente "está em negociações com a Argentina", mas alertou que o aumento das importações do país sul-americano "não será significativo". Após duras críticas das associações de pecuaristas, a Casa Branca anunciou na semana passada um pacote de medidas de apoio ao setor, o que acalmou parcialmente a indignação dos produtores locais. O conflito surge em meio a outra medida controversa tomada pelo governo americano: o resgate financeiro concedido por Trump em outubro ao governo de seu aliado argentino, Javier Milei, baseado principalmente em um swap cambial de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 113 bilhões).