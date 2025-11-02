O que está em jogo para Milei e Trump nas eleições legislativas da Argentina?

Getty Images Auxílio de Trump a Milei põe à prova influência dos EUA nas eleições argentinas? Como uma eleição legislativa na América do Sul pode se tornar tão relevante a ponto de o governo americano tentar influenciar seu resultado? A resposta está na Argentina.

A votação de domingo (26/10), que renovará parte do Congresso argentino, ganhou uma relevância incomum nos âmbitos políticos, econômicos e geopolíticos. Ou seja, as urnas podem definir muito mais do que a metade das cadeiras da Câmara dos Deputados e um terço do Senado em disputa. Para o presidente argentino, Javier Milei, um economista libertário aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o episódio é o teste mais delicado de seus quase dois anos de governo. Mas esta eleição também pode ser crucial para a oposição argentina e para a nova aliança de Buenos Aires com Washington, como disse o próprio Trump.

Então, o que afinal está em jogo para cada lado? Para Milei: um teste delicado Meses atrás, a eleição legislativa parecia para Milei uma oportunidade para consolidar seu projeto político e ampliar seu respaldo em um Congresso onde não tem maioria (algo crucial para a aprovação de mudanças na lei e de vetos presidenciais, por exemplo). Seu drástico plano de ajuste começou a mostrar resultados:

a inflação mensal caiu de 25% quando assumiu o governo, em dezembro de 2023, para cerca de 2% atualmente;

a taxa de pobreza recuou 10 pontos percentuais até o primeiro semestre deste ano;

o país obteve em 2024 um superávit fiscal inédito em mais de uma década. Esses avanços, porém, vieram acompanhados de grandes sacrifícios para a população. Por exemplo: A renda real média de muitos argentinos caiu, de servidores públicos a aposentados;

A taxa de pobreza ainda alcançava 31,6% ou 14,5 milhões de pessoas, no meio do ano, segundo dados oficiais. AFP via Getty Images O ajuste fiscal promovido por Milei provoca forte impacto na economia e no cotidiano dos argentinos "É uma eleição importante, porque o que está em jogo é a continuidade desse esforço, que é duro, para estabilizar a economia ou para o retorno da Argentina ao período de alta inflação", disse Sergio Berensztein, analista político argentino, à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC). Em paralelo ao ajuste promovido por Milei, alguns escândalos atingiram o presidente, que chegou ao poder com a promessa de acabar com a corrupção da "casta" política.

O próprio Milei protagonizou um caso obscuro, hoje sob investigação da Justiça dos EUA, após promover em fevereiro uma criptomoeda cujo valor despencou em questão de segundos. Karina Milei, irmã do presidente, secretária-geral da Presidência e uma das pessoas mais influentes do governo argentino, foi citada em áudios vazados em agosto, que sugeriam ela ter recebido parte de um suposto esquema de propina na Agência Nacional para a Deficiência (Andis, na sigla em espanhol). E o candidato do governo Milei a deputado pela província de Buenos Aires, José Luis Espert, renunciou neste mês à candidatura depois que vieram a público seus vínculos com um empresário acusado de narcotráfico nos EUA.