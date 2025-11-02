Milei conquista vitória 'surpreendente' em eleições legislativas na Argentina

Reuters Javier Milei cumprimenta seus seguidores após seus fortes resultados eleitorais. Após meses de incertezas — incluindo uma derrota nas eleições legislativas da província de Buenos Aires em 7 de setembro, escândalos de corrupção e uma crise econômica que exigiu a ajuda de Donald Trump — o presidente da Argentina, Javier Milei, teve uma sólida vitória nas eleições nacionais de meio de mandato neste domingo (26/10). De acordo com os resultados iniciais, com 91% dos votos apurados, o Libertad Avanza, partido governista, obteve 40,84% dos votos, com vitórias contundentes na cidade de Buenos Aires e nas províncias de Córdoba e Santa Fé.

A coalizão opositora Fuerza Pátria + aliados vinha em segundo, com 31,66%. "Hoje foi um dia histórico. O povo argentino deixou a decadência para trás e optou pelo progresso. Hoje passamos por um momento decisivo. Hoje iniciamos a construção de uma grande Argentina", afirmou Milei em seu bunker eleitoral após o anúncio dos resultados. Nesta votação, os argentinos renovaram metade da Câmara dos Deputados (127 legisladores) e um terço da Câmara Alta (24 senadores), mas, acima de tudo, deram seu apoio ao presidente atual. O jornal argentino Clarín classificou o resultado como um "triunfo surpreendente" do presidente, que "ganhou em quase todo o país". Analistas diziam acreditar que a sigla do presidente teria um desempenho inferior ao que foi registrado.

A maior surpresa foi como o partido de Milei diminuiu a diferença na província de Buenos Aires, principal distrito eleitoral do país, onde há quase um mês e meio havia perdido por 14 pontos para a oposição peronista e agora está à frente por menos de um ponto. O pleito também foi marcado pela grande abstenção. A Câmara Nacional Eleitoral informou que neste domingo, em um país onde o voto é obrigatório, apenas 66% do eleitorado votou.

Tradicionalmente, as eleições legislativas argentinas são consideradas um plebiscito do eleitorado ao governo, que busca ampliar o número de cadeiras no Congresso. Com a vitória, Milei põe fim ao que analistas consideravam o pior momento de seu governo desde que assumiu a Presidência, em dezembro de 2023. Nos últimos meses, ele havia sofrido uma derrota na eleição legislativa da maior província do país, sinais de queda na popularidade, novas preocupações econômicas, problemas na relação com o Congresso e acusações de corrupção contra sua irmã, Karina Milei.