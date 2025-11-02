Dez pessoas são esfaqueadas em trem para Londres; o que se sabe sobre o ataque

Getty Images O incidente ocorreu quando o trem se aproximava da estação de Huntingdon, cerca de 120 quilômetros ao norte de Londres. Dez pessoas ficaram feridas, nove delas gravemente, após um ataque múltiplo com arma branca na noite de sábado em um trem com destino a Londres. A polícia antiterrorista do Reino Unido participa da investigação do incidente, que ocorreu durante uma viagem entre a estação de Doncaster, no centro do Reino Unido, e a estação de King's Cross, na capital.

Dez pessoas foram levadas ao hospital, das quais nove apresentavam ferimentos graves, anunciou a Polícia de Transporte Britânica (BTP). O ataque ocorreu antes da chegada do trem à estação de Huntingdon, a noroeste de Cambridge e cerca de 120 quilômetros ao norte de Londres. O que se sabe A BTP, responsável pela segurança nos trens e estações, informou que duas pessoas foram presas em conexão com os fatos e colocadas sob custódia. O incidente "foi declarado como grave e a unidade antiterrorista está apoiando nossa investigação enquanto trabalhamos para estabelecer as circunstâncias e a motivação deste evento", indicou.

As autoridades confirmaram que não houve mortos e, até o momento, não divulgaram informações sobre a identidade dos feridos nem dos detidos. Os serviços de emergência — incluindo agentes armados e helicópteros médicos — responderam imediatamente quando o comboio chegou à estação de Huntingdon. Imagens divulgadas do local mostraram policiais com trajes forenses e um cão farejador na plataforma.

Getty Images A polícia realizou uma ampla operação no local De acordo com a Polícia de Cambridgeshire, que também respondeu ao incidente, os agentes armados foram alertados às 19h39 (horário local, 16h39 de Brasília) e dirigiram-se rapidamente à estação de Huntingdon. Os dois suspeitos foram detidos no local. Durante a resposta inicial, as forças de segurança ativaram o código interno que indica um possível "ataque terrorista em andamento", mas mais tarde o retiraram.

Até o momento, não foram divulgadas informações que possam esclarecer o possível motivo do ataque. "Estamos realizando investigações urgentes para determinar o que aconteceu, e pode levar algum tempo para confirmar mais detalhes", declarou o superintendente da polícia Chris Casey, em declarações recolhidas pela agência AP. Ele acrescentou que "nesta fase inicial, não seria apropriado especular sobre as causas do incidente".