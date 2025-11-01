'Ser gay não parecia normal, até eu começar a jogar futebol'

Getty Images Kerstin Casparij é jogadora do Manchester City desde 2022 Kerstin Casparij, lateral direita do Manchester City, sempre soube que ela "gostava de meninas". Mas enquanto crescia em Heerenveen, uma cidade pequena no norte da Holanda, ela não sabia nem que "ser gay era uma opção".

Foi só quando se tornou jogadora titular do Heerenveen, aos 15 anos, que ela encontrou a comunidade LGBTQ+. "Ser gay ou queer não era algo necessariamente 'normal'. Eu não conhecia ninguém que era", contou à BBC Sport. Queer é um termo em inglês abrangente que se refere a identidades sexuais e de gênero que não se encaixam nos padrões heteronormativos. "Quando tínhamos que andar em duplas na escola, eu sempre queria segurar a mão de outras meninas e ser o príncipe nas peças. É estereotipado, mas eu sabia que gostava de garotas."

"Era um tabu tão grande que pensei que eu tinha que gostar de meninos. Eu tive namorados que eram apenas meus melhores amigos. Eu achava que aquilo era amor", declarou. "Eu gostava deles, mas não daquele jeito. Foi confuso durante minha adolescência. Eu não tinha sentimentos [por garotos]. Isso era estranho? O que eu faço com isso?" Agora que ela construiu uma carreira de sucesso na Superliga Feminina da Inglaterra, estrelando no Manchester City — que está no segundo lugar na tabela —, Casparij quer ser uma aliada para outras mulheres.

'Quero ser uma mulher que ajuda outras mulheres' Getty Images Kerstin Casparij dedicou seu gol em abril à comunidade transgênera, beijando um bracelete da bandeira trans A jogadora de 25 anos, que soma 48 jogos pela seleção holandesa, encontrou o amor em Manchester, onde se estabeleceu com sua parceira, Ruth, que ela conheceu em um aplicativo de namoro. Hoje, uma mulher assumidamente lésbica, Casparij diz que a comunidade é "próxima ao seu coração". "Foi difícil até eu entrar no futebol feminino. Era normal e se falava abertamente sobre isso [em Heerenvenn]. Aprendi muito sobre mim mesma. Eu não tive isso quando eu era mais nova, tinha muitas dúvidas e perguntas", declarou.

"Eu ficava acordada à noite pensando 'isso é estranho ou eu sou estranha?' Poder ser esse modelo agora com a minha parceira, para tantas meninas, é muito importante." Casparij tem uma plataforma para promover a inclusão de mulheres no futebol e tem aproveitado ao máximo isso. Ela usa cadarços de arco-íris em suas chuteiras, braçadeiras de arco-íris, publica regularmente mensagens de apoio LGBTQ+ nas redes sociais e, em abril, dedicou um gol à comunidade trans.