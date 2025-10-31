O que come o homem mais forte do mundo, com 148 kg? 'Consumo 6 mil calorias por dia'

AFP via Getty Images Rayno Nel terminou entre os três primeiros em quatro das cinco provas que compuseram a final do World's Strongest Man 2025. Para Rayno Nel, há algo especial em poder se chamar o homem mais forte do mundo. O sul-africano de 30 anos conquistou o prestigioso título em sua estreia na competição, em maio, algo que surpreendeu muitas pessoas, inclusive ele mesmo.

"Eu não entrei neste ano realmente pensando que esta seria a competição em que eu subiria ao topo do pódio", disse ele ao programa Not by the Playbook, da BBC World Service. "Ainda parece tão irreal já ter alcançado isso. Você pode ter um cinturão do UFC, o que significa que você sabe lutar bem, mas o World's Strongest Man… há algo no título, em ser o mais forte." O que torna sua conquista ainda mais notável é que Nel, o primeiro africano a conquistar o título, só começou a competir no esporte de strongman (provas de força, conhecidas internacionalmente como Strongman) em 2023, quatro anos depois de ter desistido do sonho inicial de jogar rugby profissional. Tendo crescido em Upington, uma cidade na província do Cabo do Norte que Nel descreve como "muito isolada", ele conhecia o strongman, mas admite que foi "sorte" ter se envolvido no esporte depois de vários anos trabalhando em tempo integral como engenheiro eletricista.

"Eu queria praticar um esporte competitivo", explicou. "Adoro a adrenalina de estar em um ambiente competitivo. Sou uma das pessoas que realmente gosta de se colocar em situações difíceis." Carne, macarrão e oito horas de treino Speedshots O objetivo inicial de Nel era construir uma carreira como jogador profissional de rugby Difícil certamente é uma forma de descrever o treinamento de strongman – especialmente para alguém com um trabalho das 9 às 17 horas como Nel.

"Todo o meu tempo livre, o tempo livre da minha esposa, vai para o strongman", revelou ele. "Treinei três horas em três noites diferentes da semana, e aos sábados tenho uma sessão muito longa, de seis a oito horas. Eu consumo até 6.000 calorias por dia. Como alimentos saudáveis. Felizmente, na África do Sul, carne vermelha não é tão cara, então comi muito bife, biltong e depois massa."

Pesando 148 kg e medindo 1,91 m de altura, um recente ajuste de terno fez com que o alfaiate não encontrasse uma camisa grande o suficiente para o pescoço de Nel. Considerando seu tamanho, e estando em um país cheio de reservas de vida selvagem, não demorou para que um novo apelido pegasse. "Fui apelidado de Rinoceronte da África do Sul, o que acho bastante adequado", disse ele. "Gosto disso."