As pessoas com albinismo que viram alvo por superstição durante eleição: 'Muito medo'

BBC Segundo algumas superstições na Tanzânia, partes do corpo de pessoas com albinismo podem trazer sorte. Uma em cada 19 pessoas é portadora do gene do albinismo neste país do leste da África Aviso: este artigo contém detalhes de violência gráfica que algumas pessoas podem achar chocantes. Na Tanzânia, cada período eleitoral reabre feridas antigas para Mariam Staford, 42 anos.

Para a maioria, os comícios, cantos festivos e mensagens de campanha são oportunidades de fazer sua voz ser ouvida. Mas para pessoas com albinismo, eles representam fonte de terror. "A primeira coisa que me vem à mente é o medo", conta ela à BBC, enquanto os eleitores se preparavam para votar em um presidente e no parlamento na última quarta-feira (29/10). "Sei que os assassinatos de pessoas com albinismo acontecem principalmente em períodos eleitorais na Tanzânia, quando as crenças em feitiçaria se intensificam. Por isso não participo das campanhas… Tenho muito medo." O albinismo é raro, afetando uma em cada 17 mil pessoas aproximadamente. Mas na Tanzânia, os números são altos: a condição afeta cerca de 30 mil pessoas na Tanzânia (uma a cada 2,3 mil pessoas), é uma doença genética rara que reduz a melanina, o pigmento que dá cor à pele, aos olhos e aos cabelos. Em alguns casos, o distúrbio também provoca problemas de visão.

A superstição transformou pessoas com essa condição em alvos privilegiados. A falsa crença de que partes do corpo de pessoas com albinismo trariam riqueza, sorte ou sucesso político alimentou ataques em toda a Tanzânia. Ativistas afirmam que essas crenças se intensificam perto das eleições, quando há disputas pelo poder político. Mariam conhece pessoalmente esse perigo.

Em 2008, um dos anos mais sangrentos para pessoas com albinismo na Tanzânia, durante os preparativos para as eleições locais, homens armados com facões invadiram seu quarto em Kagera, uma região do noroeste do país. Eles chegaram tarde da noite, cortaram sua mão direita (acima do cotovelo) e a levaram, depois cortaram também a mão esquerda… No dia seguinte, Mariam foi levada inconsciente a um posto de saúde, e o médico que a examinou disse: "Essa pessoa já está morta, leve-a para casa e enterre-a."

Contra todas as expectativas, Mariam sobreviveu; mas ela estava grávida de cinco meses e seu bebê não sobreviveu. AFP via Getty Images A campanha está em andamento para as eleições de quarta-feira. O ataque não apenas deixou Mariam com deficiências permanentes, mas também a obrigou a abandonar Kagera, um dos epicentros dos assassinatos rituais de pessoas albinas na época. Ela acabou se estabelecendo na região relativamente pacífica do Kilimanjaro, onde uma associação de defesa dos direitos das pessoas albinas, Under the Same Sun (Sob o Mesmo Sol, na tradução livre), construiu uma casa para ela e a ensinou a tricotar. Hoje, ela faz suéteres.