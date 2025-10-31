A jornada de dias a pé para fugir de violência no Sudão: 'Cenas brutais'

BBC Ezzeldin Hassan Musa foi espancado com varas antes de conseguir fugir Abalado, arranhado e apenas com a roupa do corpo, Ezzeldin Hassan Musa descreve a brutalidade das Forças de Apoio Rápido (RSF) do Sudão após o grupo paramilitar assumir o controle da cidade de el-Fasher, na região de Darfur. Ele conta que seus combatentes torturaram e assassinaram homens que tentavam fugir.

Agora na cidade de Tawila, deitado exausto em uma esteira sob um mirante, Ezzeldin é uma das milhares de pessoas que conseguiram chegar a um local relativamente seguro após escapar do que a ONU descreveu como violência "horrível". Na quarta-feira (29/10), o líder das RSF, General Mohamed Hamdan Dagalo, admitiu "violações" em el-Fasher e disse que elas seriam investigadas. Um dia depois, um alto funcionário da ONU afirmou que as RSF haviam notificado a prisão de alguns suspeitos. A cerca de 80 km (50 milhas) de el-Fasher, Tawila é um dos vários lugares para onde aqueles que tiveram a sorte de escapar dos combatentes das RSF estão fugindo. "Saímos de El-Fasher há quatro dias. O sofrimento que encontramos pelo caminho foi inimaginável", diz Ezzeldin. "Fomos divididos em grupos e espancados. As cenas eram extremamente brutais. Vimos pessoas sendo assassinadas na nossa frente. Vimos pessoas sendo espancadas. Foi realmente terrível."

"Eu mesmo fui atingido na cabeça, nas costas e nas pernas. Me bateram com varas. Queriam nos executar completamente. Mas quando surgiu a oportunidade, fugimos, enquanto outros à nossa frente foram detidos." BBC A maioria dos que chegaram a Tawila são mulheres e crianças Ezzeldin conta que se juntou a um grupo de fugitivos que se abrigaram em um prédio, movendo-se à noite e, às vezes, literalmente rastejando pelo chão em um esforço para permanecerem escondidos. "Nossos pertences foram roubados", diz ele. "Celulares, roupas - tudo. Literalmente, até meus sapatos foram roubados. Não sobrou nada.

Muitos fizeram toda a jornada a pé, viajando durante três ou quatro dias para fugir da violência. Um jornalista freelancer baseado em Tawila, que trabalha para a BBC, realizou uma das primeiras entrevistas com alguns daqueles que fizeram a jornada. BBC Ahmed Ismail Ibrahim afirma que quatro das seis pessoas com quem fugiu foram mortas a tiros Perto de Ezzeldin está sentado Ahmed Ismail Ibrahim. Ele está com o corpo enfaixado em vários lugares.