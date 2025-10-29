'Vi corpo sem cabeça, corpos totalmente desfigurados': o fotógrafo que acompanhou por 24 horas a operação policial que deixou 119 mortos

Bruno Itan Operação foi a mais letal já registrada na região metropolitana do Rio desde 1990 Por volta das seis da manhã desta terça-feira (28/10), o fotógrafo Bruno Itan acordou com o celular cheio de mensagens. Nos grupos de moradores do Complexo do Alemão, onde ele cresceu, os relatos sobre um tiroteio se intensificavam. Aquela manhã seria o início da operação mais letal já registrada desde 1990 na região metropolitana do Rio pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (Geni/UFF).

Pelo menos 119 pessoas morreram e 113 foram presas, segundo os números oficiais das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, que realizaram a ação contra a facção Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense. Bruno Itan Operação foi implementada contra a facção Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha Bruno Itan Entre os mortos, estão quatro policiais, segundo informações da Polícia Civil A megaoperação foi classificada pelo governo do Estado como "a maior operação das forças de segurança do Rio de Janeiro". Ela faz parte da Operação Contenção — uma iniciativa permanente do governo do Rio para tentar conter a expansão territorial do Comando Vermelho, que domina várias áreas da cidade. O governador Cláudio Castro (PL) classificou a operação como um "sucesso" e "um duro golpe na criminalidade". Movimentos de direitos humanos classificam a operação como chacina e questionam sua eficácia como política de segurança, questionamentos com os quais o fotógrafo concorda.

"Aqui no Brasil não tem pena de morte. Qualquer tipo de criminoso, independente do que ele fez, ele tem que ser preso, levado à justiça para a justiça determinar a sua pena. Mas aqui ontem, no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, existiu a pena de morte", disse. "Quem determinou essa pena de morte foi o próprio policial. Eles decidiram quem iria morrer e quem iria viver", continuou o fotógrafo. Ele que, nasceu no Recife (PE), foi morar no complexo do Alemão aos 10 anos com a família. Começou a fotografar em 2008, através do curso Memórias do PAC, oferecido pelo governo federal na comunidade. Também trabalhou como fotógrafo oficial do governo do Rio entre 2011 e 2017.

Itan é fundador do projeto ''Olhar Complexo'', que oferece aulas de fotografia gratuitas a crianças e jovens da favela. Seu trabalho é focado em retratar a realidade e o cotidiano da favela. "Meu olhar é sempre direcionado para o lado positivo que existe nas favelas e o lado pluralidade que existe, a cultura que existe na favela. Mas infelizmente sabemos que a realidade da favela não é só isso." Bruno Itan A operação envolveu 2,5 mil agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro Bruno Itan Operação visava cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão em uma área de 9 milhões de metros quadrados Assim que ouviu sobre o número de 2,5 mil agentes policiais envolvidos na operação, Itan, que vive atualmente na Rocinha, decidiu sair de casa e ir até o local.

Ao chegar, por volta das dez da manhã, encontrou carros queimados, marcas de tiros e moradores em pânico. "Vi o tiroteio, vi os carros queimados, comecei a registrar. Os moradores também relatavam muita truculência dos policiais." No Hospital Getúlio Vargas, ele relata que os corpos chegavam sem parar. Até aquele momento, o número oficial de mortos era 64.